ጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ከመጪው ሰኞ ጀምሮ ተማሪዎችን ለመቀበል መዘጋጀቱን አስታወቀ

ጋምቤላ፣ ታህሳስ 3/2013(ኢዜአ) ጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ከመጪው ሰኞ ጀምሮ ተማሪዎችን ተቀብሎ የመማር ማስተማር ስራውን ለመጀመር መዘጋጀቱን አስታወቀ።
ዩኒቨርሲቲው ጥቅምት መጨረሻ ተማሪዎችን ለመቀበል ተዘጋጀቶ የነበረ ቢሆንም በተከሰተው ወቅታዊ ጉዳይ ምክንያት ቅበላው እንደተራዘመ ተመልክቷል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት አሁን ላይ ተማሪዎችን ለመቀበል አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን የዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች አገልግሎትና አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር አሸናፊ አሰፋ ለኢዜአ ገልጸዋል።
ከታህሳስ 5 ቀን 2013 ዓ.ም. ጀምሮ ተማሪዎችን በመቀበል የመማር ማስተማር ስራ እንደሚጀመር አስታውቀዋል።
ዩኒቨርሲቲው ያሉትን ሶስት ሺህ 400 ተማሪዎች የኮሮና ቫይረስን ታሳቢ ባደረገ መልኩ በሶስት ዙር እንደሚቀበል ያመለከቱት ዶክተር አሸናፊ በመጀመሪው ዙር አንድ ሺህ 27 ተመራቂ ተማሪዎችን እንደሚቀበሉ ተናግረዋል።
የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የተዘጋጁ መመሪያዎችን ባገናዘበ መልኩ የቤተ መፃህፍት፣ የመማሪያ ክፍሎች፣ የመመገቢያ አዳራሽ፣ የተማሪ ማደሪያ ክፍሎች መደራጀታቸውን አስረድተዋል።
ሳኔታይዘር፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል፣ የንጽህና መጠበቂያ ግብዓቶች ግዥ መፈጸሙን ጠቁመው ከእጅ ንክኪ ነፃ የሆኑ የእጅ መታጠቢያዎች መሰናዳታቸውን ገልጸዋል።
ተማሪዎች ሲገቡም አስፈላጊው የሙቀት ልኬት እንደሚደረግላቸውና በበሽታው መያዛቸው የሚገመቱ ካሉም በተዘጋጁ ሁለት የማቆያ ህንፃዎች ሆነው አስፈላጊው የጤና ክትትል ይደረግላቸዋል ብለዋል።
የአካባቢውና ዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ለተማሪዎች አቀባበል ለማድረግ መዘጋጀታቸውንም ዶክተር አሸናፊ አብራርተዋል።