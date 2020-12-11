የባቡር ትራንስፖርት ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅ እንሰራለን- የሲቲ ዞን ሀገር ሽማግሌዎች

ድሬዳዋ ታህሳስ 2/2013 (ኢዜአ) የኢትዮ-ጅቡቲ ዘመናዊ የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎትና መሠረተ-ልማት ላይ የሚያጋጥመውን ችግር በመከላከል በዘርፉ የተሻለ ውጤት እንደሚመጣ ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ የሲቲ ዞን ሀገር ሽማግሌዎችገለፁ፡፡
የኢትዮ-ጅቡቲ ስታንዳርድ ጌጅ ባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር በሚያስተዳድረው የኢትዮ-ጅቡቲ ባቡር ትራንስፖርት ላይ በየጊዜው በሚያጋጥመው የጸጥታ ችግርና በመሰረተ ልማቱ ላይ በሚደርሰው ዝርፊያ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ እየከሰረ እንደሚገኝ አክሲዮን ማኀበሩ በየጊዜው ሲናገር ይሰማል፡፡
ከኪሳራውም በላይ የባቡር የትራንስፖርት አገልግሎት በየጊዜው መስተጓጎል እንደሚገጥም በተደጋጋሚ በሚመለከታቸው አካላት ይነገራል፡፡
የትራንስፖርት ሚኒስቴርና የኢትዮ-ጅቡቲ ባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር በባቡር መስመር አገልግሎትና በመሠረተ-ልማቱ ላይ እየደረሱ የሚገኙትን አደጋዎች ለመከላከል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ትናንት በድሬዳዋ ከተማ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ምክክር አካሂደዋል፡፡
በምክክ መድረኩ ላይ የሶማሌ ክልል ሲቲ ዞንና የድሬዳዋ አስተዳደር የሀገር ሽማግሌዎችና የፀጥታ አካላት ተሳትፈዋል፡፡
የባቡር መስመሩ በሚያልፈባቸው ከ300 ኪሎ ሜትር በላይ የሚያዋስናቸው የሶማሌ ክልል ሲቲ ዞን የሀገር ሽማግሌዎች እንደተናገሩት ባቡሩ በሚያልፍባቸው የዞኑ ሰባት ወረዳዎች ውስጥ በባቡርና በሀዲድ መሰረተ ልማት ላይ የሚደርስ የስርቆትና የደህንነት ስጋት ለመቀነስ ኃላፊነታቸውን ይወጣሉ፡፡
ከሲቲ ዞን ቢኬ ወረዳ የተሳተፉት የሀገር ሽማግሌ አቶ ሙሴ ሊባህ “ኀብረተሰቡ የባቡር መሰረተ ልማቱ ለክልሉም ሆነ ለሀገር የሚያስገኘውን የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ይረዳል” ብለዋል።
ባቡር በሰውና እንስሳት ላይ የሚያደርሰውን አደጋ ለመቀነስ መስመሩ የከብትና የሰው ማቋረጫዎች ሊበጅለት እንደሚገባ አመልክተዋል።
የባቡሩን የጉዞ ፕሮግራም ኀብረተሰቡ እንዲያውቀው ሊደረግ እንደሚገባ የጠቆሙት አቶ ሙሴ በሀዲድ መሰረተ ልማት ላይ የሚደርሰውን ስርቆት ለመከላከልም የጥበቃ ሠራተኞችን ቁጥር ማብዛት አማራጭ እንደሆነ ተናግረዋል።
ሌላው የሀገር ሽማግሌ ሙሴ ጣሂር በበኩላቸው ዘመናዊው የባቡር ትራንስፖርት ለሀገርና ለዞኑ ዕድገት ያለው ጠቀሜታ ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል።
“አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ግን ባቡሩ በሚያልፍባቸው መስመሮች የሰውና የእንስሳት መሻገሪያዎች በበቂ ሁኔታ ባለመመቻቸታቸው ለአደጋ መባባስ መንስኤ ሆኗል” ብለዋል፡፡
ግጦሽ ፍለጋ ከአካባቢ ወደ አካባቢ የሚሄዱ ግመሎች ጉዳት እየደረሰባቸው መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
“የዞኑ ነዋሪዎች የባቡር መሰረተ ልማት ደህንነትን ለመጠበቅ ኃላፊነታችንን እንወጣለን ” ያሉት ደግሞ የሀገር ሽማግሌ ሙሴ ሚዳግ ናቸው።
“በባቡር ትራንስፖርት መሰረተ ልማት ላይ እየደረሰ ስላለው ችግር በኀብረተሰቡ ውስጥ በመግባት መፈተሸና ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት ይገባል” ብለዋል።
“በዘርፉ ለዞኑ ወጣቶች የሥራ ዕድል በመፍጠር በኩል ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራ የባለቤትነት መንፈስን ያሳድጋል” ሲሉም አመላክተዋል፡፡
የሲቲ ዞን ፀጥታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ፋራህ ኢብራሂም “የባቡር መስመር መሠረተ-ልማት ለመጠበቅ በተቀናጀ መንገድ እየተሰራ ነው” ብለዋል፡፡
ከዘርፉ ህብረተሰቡ ይበልጥ የሚጠቀምበትን አማራጭ ማበጀት የበለጠ የባለቤትነት መንፈስ ለማጎልበትና ሰላሙን ለማረጋገጥ እንደሚያግዝ አመላክተዋል፡፡
የዞኑ ህብረተሰብ አርብቶ አደሮች በመሆናቸው ግጦሽና ውሃ ፍለጋ ከቦታ ወደ ቦታ በሚጓጓዙበት ወቅት ለባቡር አደጋ እንደሚጋለጡ ተናግረዋል ።
“ለባቡር ደህንነት መጠበቅ እንሰሳቱ የሚተላለፉበት መንገድ ማመቻቸት የራሱ ሚና ይኖረዋል”ያሉት ደግሞ የዞኑ የፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር መሃመድ አብዲ ናቸው፡፡
“የባቡር ትራንስፖርት ጠቀሜታን በስፋት ማስተማርና ለእንስሳትና ለሰው ማቋረጫ መተላለፊያ ስፍራዎች በብዛት መስራት ይገባል” ብለዋል።
የኢትዮ-ጅቡቲ ስታንዳርድ ጌጅ ባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር የባቡር ደህንነት ዋና ኦፊሰር ኢንጂነር ጥበበ ተረፈ በባቡር መሠረተ-ልማት ላይ በአንዳንድ ሰዎች በሚፈጸም የወንጀል ድርጊት የተነሳ የትራንስፖርት አገልግሎቱ እየተስተጓጎለና መንግስትም ከፍተኛ ገንዘብ እያጣ መሆኑን ተናግረዋል።
መሰረተ ልማቱ ላይ የሚያጋጥመውን አደጋ በተቀናጀ መንገድ ለማስቀረት በሚደረገው ሁሉን አቀፍ ጥረት የሲቲ ዞን የሀገር ሽማግሌዎችና የፀጥታ አካላት የማይተካ ሚና እንዳላቸው ገልፀዋል፡፡
“የባቡር ደህንነትና መሠረተ-ልማት መጠበቅ ዘርፉ ለዞኑና ለሀገር ሁለንተናዊ ዕድገት ማበርከት የሚገባውን አስተዋፆኦ እንዲሳካ ያግዛል” ብለዋል፡፡
የባቡሩ መሰረተ ልማት ተጠናቆ ወደ አገልግሎት ከገባበት ጊዜ አንስቶ 875 የቤት እንስሳት ላይ ጉዳት መድረሱን ተናግረዋል።
በባቡር መስመር መሰረተ ልማት ላይ 961 የስርቆት ወንጀል መፈጸሙንና የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎትም ለ163 ጊዜ መቋረጡን ጠቅሰዋል።
በባቡር መሰረተ ልማት ላይ በደረሰ ጉዳት ከ114 ሚሊዮን ብር በላይ ኪሳራ የደረሰ መሆኑን ጠቁመው
7 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት መውደሙንም ተናግረዋል፡፡
የኢትዮ-ጅቡቲ ስታንዳርድ ጌጂ ባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ጥላሁን ሳርካ በባቡር መሠረተ-ልማትና አገልግሎት ላይ እያጋጠሙ ያሉ የደህንነት ችግሮች ዘርፉ ለሀገሪቱ ማበርከት የሚገባን አስተዋጽኦ እንዳያበረክት ምክንያት መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
የሀገር ሽማግሌዎች፣ የፀጥታ ዘርፍ አካላት፣ የማህበረሰቡ ተወካዮች የፌደራልና የክልል ፖሊሶችና የዞኑ አስተዳዳሪዎች እያደረጉ ያለውን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
“አክሲዮን ማህበሩ አሁን ባለው አቅም ተጨማሪ ግንባታና ማሳላጫዎች መገንባት ባይችልም ወደፊት እየጎለበተና እያደገ ሲመጣ ከተሳታፊዎች ለተነሱ መሰረታዊ ጉዳዮች ደረጃ በደረጃ መፍትሄ ይሰጣል” ብለዋል፡፡
የህብረተሰቡን የግንዛቤ ደረጃ የማሳደግና የስራ ዕድል ተጠቃሚነት በተመለከተ ለቀረቡ ጉዳዮች በተደራጀ መንገድ ምላሽ እንደሚሰጥ አመላክተዋል፡፡
በ 4 ነጥብ 5 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የተገነባው 756 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የኢትዮ-ጅቡቲ የባቡር መስመር ከታህሳስ ወር 2010 ዓ.ም. ጀምሮ በሰው ትራንስፖርትና የዕቃ ማጓጓዝ አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝ ታውቋል፡፡