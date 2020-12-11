አዲስ አበባ ታህሳስ 2/2013 (ኢዜአ) ከፌደራል ተቋማት ለተወጣጡ 59 ጠንቃቃ አሽከርካሪዎች እውቅና ተሰጠ።
በተጨማሪ በመንገድ ደህንነት ላይ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ስድስት የፌደራል ተቋማትም እውቅና ተሰጥቷቸዋል።
በእውቅና ስነስርዓቱ ላይ የትራንስፖርት ሚኒስትር ዳግማዊ ሞገስ ጨምሮ የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የመንግስት ሃላፊዎች ተገኝተዋል።
እውቅናው በትራንስፖርት ሚኒስቴር አማካኝነት የተዘጋጀ ሲሆን፤ አሽከርካሪዎቹ ባለፉት ከአምስት እሰከ አስር ዓመታት ጊዜ ውስጥ ምንም ዓይነት አደጋ ያላስከተሉ መሆናቸው ተገልጿል።
አሽከርካሪዎቹ ከ43 የፌደራል ተቋማት የተመረጡ መሆናቸውም ተጠቁሟል።
የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ በዚህን ወቅት በአርዓያነታቸው ሌሎች “ጠንቃቃ አሽከርካሪዎች” በአገሪቱ መፍጠርን ዓላማ አድርጎ የእውቅና ስነ-ስርዓቱ መዘጋጀቱን ተናግረዋል።
ይህም “ከጳጉሜ እስከ ጳጉሜ እንደርሳለን” በሚል ሃሳብ የተጀመረውን የትራፊክ አደጋ የመቀነስ እንቅስቃሴ ውጤታማ ያደርገዋል ነው ያሉት።