ፆታዊ ጥቃትን የማይታገስ ትውልድ ማፍራት አለብን– የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር

አዳማ ታህሳስ 02/2013 (ኢዜአ) በሴቶች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ፆታዊ ጥቃት በዘላቂነት ለማስቆም ድርጊቱን የማይታገስ ትውልድ ማፍራት አለብን ሲሉ የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚነስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሙና አህመድ ገለጹ።
የዓለም አቀፍ የፀረ- ፆታ ጥቃት ቀን ምክንያት በማደረግ ዛሬ በአዳማ ከተማ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተካሄዷል።
ሚኒስትር ዴኤታዋ በውይይት መድረኩ እንዳሉት በሴቶች ላይ የሚደርሰውን ፆታዊ ጥቃትና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለማስቆም መንግስት የህግ መሻሻያ ከማድረግ ጀምሮ ዘርፈ ብዙ ተግባራት አከናውኗል።
በዚህም በተለይ የሴት ልጅ ግርዛትና ያለ ዕድሜ ጋብቻ መቀነስ መቻሉን ጠቅሰዋል።
ሆኖም ጥቃቱን ከማስቆም አንፃር መሰረታዊ ለውጥ አለመምጣቱን ጠቁመዋል።
በጥቃቱ ዙሪያ ያሉ ችግሮችን በመለየት ህብረተሰቡ ስለ ህግ ተጠያቂነት በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው በጋራ መስራት ይገባል ብለዋል።
በተለይም ፆታዊ ጥቃትን በዘላቂነት ለማስቆም ድርጊቱን የማይታገስ ትውልድ ማፍራት አለብን ሲሉ ገልጸዋል።
የመረጃ አያያዝና ቴክኖሎጂ የመጠቀም አቅም ማጎልበትና ቅንጅታዊ አሰራር ላይ ያሉ ክፍተቶችን ማስወገድ እንደሚገባም አሳስበዋል።
በጥናት ላይ የተመሠረተ ዘላቂ መፍትሄ ያስፈልጋል ያሉት ሚኒስቴር ዴኤታዋ፤ የህብረተሰቡን ግንዛቤና ንቃት ህሊና በማዳበር ተጎጂዎች ፍትህ እንዲያገኙ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በተለይ ከህግ አውጪው ጀምሮ በየደረጃው የሚገኘው አስፈፀሚውና የፍትህ አካላት በተገቢው መልኩ ሊያግዙን እንደሚገባ አመልክተዋል።
”በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን የማይታገስ ትውልድ እንፍጠር” በሚል መሪ ሀሳብ ተግባራዊ ሊሆን የሚችለው የፍትህና ፀጥታ አካላት፣ህግ አውጪውና አስፈፃሚዎች ጋር እየሰሩ መሆናቸውን አስረድተዋል።
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ተቋማዊ አደረጃጀትና ስርዓት ማበጀት አለብን ያሉት ደግሞ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የሴቶች ምርመራና እንክብካቤ ሃላፊ ኮማንደር አፀዱ ሆርዶፋ ናቸው።
የህብረተሰቡን ንቃተ ህሊና ከማዳበር ባለፈ የሴቶችን አቅም ማብቃት፣መብትና ጥቅማቸውን ማስከበር፣የሴቶች ተሳትፎና ውሳኔ ሰጪነትን ማሳደግ ላይ አሁንም በትኩረት መስራት እንዳለበት ጠቁመዋል።
ጥቃቱ ለማስቆም በጥናት ለይቶ በቅንጅት መስራት እንደሚያድፈለግ የገለጹት ደግሞ የሴቶች ማረፍያና ልማት ማህበር ጥምረት ሰብሳቢ ወይዘሮ ማሪያ ሙኒር ናቸው።
ጥምረቱ በአዲስ አበባ፣ መቀሌ፣ አሶሳ፣ አዳማ፣ ጅማ፣ ድሬደዋና በሌሎች ከተሞች መጠለያዎችን በማቋቋም ለጥቃቱ ሰለባ የሆኑትን ሴቶች ለማገዝ እየሰራን ነው ብለዋል።