በምዕራብ ኦሮሚያ ሶስት ዞኖችና ነቀምቴ ከተማ ሲሰጥ የቆየው የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና በሠላም ተጠናቀቀ

ነቀምቴ ታህሳስ 02/2013 (ኢዜአ) ምዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙ ምሥራቅ፣ ምዕራብ፣ ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞኖችና ነቀምቴ ከተማ አስተዳደር ሲሰጥ የቆየው የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና በሠላም መጠናቀቁ ተገለጸ፡፡
የምሥራቅ ወለጋ ዞን ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት የፈተና አስተዳደር የሥራ ሂደት አስተባባሪ ወይዘሮ በላይነሽ ገለታ እንዳስታወቁት ከህዳር 30 ቀን 2013 ዓ.ም. ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ፈተናው በሠላም ሲሰጥ ቆይቷል።
በዞኑ 17 ወረዳዎች በሚገኙ 406 ትምህርት ቤቶች ሲሰጥ የቆየባቸው የተማሪዎች ፈተና ወረቀቶች በየወረዳው ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት መግባታቸውን ገልጸዋል።
እስከ ነገ ደግሞ የፈተና ወረቀቶቹ ተጠቃልለው ዞን ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል ብለዋል፡፡
በተመሳሳይ በምዕራብ ወለጋ ዞን 20 ወረዳዎችና ሶስት የከተማ አስተዳደሮች በ566 ትምህርት ቤቶች ሲሰጥ ፈተናው መሰጠቱን የዞኑ ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት ሥራ አስኪያጅ አቶ ደስታ ኃይሉ አስታውቀዋል።
እስከ ዛሬ ሲሰጥ የቆየው ይሄው የስምንተኛ ክልልዊ ፈተና በሠላም ተጠናቆ የፈተና ወረቀቶች በየወረዳውና ከተማ አስተዳደሮች ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤቶች መግባታቸውን አስረድተዋል።
በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ 12 ወረዳዎች በሚገኙ 205 ትምህርት ቤቶች ሲካሄድ የቆየው ፈተና ዛሬ በሠላም መጠናቀቁን የዞኑ ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት ሥራ አስኪያጅ አቶ አሰፋ ገበየሁ ተናግረዋል።
የሆሮ ቡሉቅና ሆሮ ወረዳዎች እንዲሁም ሻምቡ ከተማ አስተዳደር ተማሪዎች የተፈተኑባቸው ወረቀቶች ዞን ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት መግባቱን ገልጸዋል።
ቀሪዎቹ እስከ ነገ እንደሚያስገቡ ይጠበቃል ብለዋል፡፡
በነቀምቴ ከተማ አስተዳርም ፈተናው በሠላም መጠናቀቁን የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት ሥራ አስኪያጅ አቶ አሸናፊ ከበደ አስታውቀዋል፡፡