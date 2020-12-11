በዞኑ ከ54 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጭ አርብቶ አደሩን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ተቋምት እየተገነቡ ነው

ጎባ ታህሳስ 2/2013 (ኢዜአ) በምስራቅ ባሌ ዞን ከ54 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጭ የማህበራዊ አገልግሎት መስጫዎች ግንባታ እየተካሄደ መሆኑን የዞኑ አርብቶ አደር ማገገሚያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
አገልግሎት መስጣዎቹ የአካባቢው አርብቶ አደሮችን ማህበራዊ ችግሮች በማቃለል የተረጋጋ ህይወት እንዲመሩ እንደሚያስችሏቸው ተነግሯል።
በፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ የምስራቅ ባሌ ዞን ክላስተር አስተባባሪ አቶ ተስፋዬ ሞሮዳ ለኢዜአ እንደገለጹት የማህበራዊ አገልገሎት መስጫ ተቋማቱ እየተገነቡ ያሉት የመሰረተ ልማት ባልተሟሉባቸው ሰዌና፣ ዳዌ ሰረርና ራይቱ ወረዳዎች ውስጥ ነው፡፡
እየተገነቡ ካሉት 27 ተቋማት ውስጥ ስድስት የውሀ ኩሬዎች፣ ዘጠኝ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና ሁለት ጤና ኬላዎች እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል ።
ለተቋማቱ ግንባታ የተመደበው ገንዘብ ከዓለም ባንክና ኢፋድ ከተሰኘ ድርጅት የተገኘ መሆኑን ተናግረዋል ።
እንደ አስተባባሪው ገለጻ የአካባቢው ማህበረሰብም በጉልበት፣በጥሬ ገንዘብና በቁሳቁስ ድጋፍ እያደረገ ነው።
ተቋማቱ በበጀት አመቱ መጨረሻ ድረስ ግንባታቸው ተጠናቆ ለአገልግሎት እንደሚበቁ አስተባባሪው አስታውቀዋል።
“የተቋማቱ መገንባት የአርብቶ አደሩን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ከማቃለል ባሻገር የተረጋጋ ህይወት እንዲመሩ ያስችሏቸዋል” ያሉት ደግሞ የምስራቅ ባሌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አደም ቃሲም ናቸው።
ተቋማቱ ግንባታቸው በተያዘለት ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ለአገልግሎት እንዲበቁ ድጋፍና ክትትል እንደሚደረግ ዋና አስተዳዳሪው አስታውቀዋል።
ከሰዌና ወረዳ ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ፎዚያ አብደላ “በአካባቢው እየተገነቡ ያሉ ትምህርት ቤቶች ልጆቻችን ከቀያቸው ሳይርቁ የትምህርት እድል እንዲያገኙ ያስችሏቸዋል” ብለዋል ።
“ህክምና ለማግኘት ከ70 ኪሎ ሜትር በላይ በመጓዝ ወደ ወረዳው ዋና ከተማ ለመሄድ እንገደዳለን” ያሉት ደግሞ የራይቱ ወረዳ ነዋሪ አቶ ኡስማን ከድር ናቸው።
“በአካባቢችን እየተገነባ ያለው ጤና ኬላ እንግልታችንን ይቀንስልናል የሚል እምነት አለን “ብለዋል።