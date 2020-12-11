በጋምቤላ ከተማ በአንድ ግለሰብ ቤት የተከማቹ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ

ጋምቤላ ታህሳስ 2/2013 (ኢዜአ) በጋምቤላ ከተማ በአንድ ግለሰብ ቤት ተከማችቶ የተገኘ 199 የተለያዩ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች ዛሬ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የክልሉ ጸጥታ አካላት አስታወቁ ።
በክልሉና ፌዴራል ፖሊስ አባላት አንዲሁም በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልገሎት የተቀናጀ ጥረት በቁጥጥር ስር የዋሉት ህገ ወጥ መሳሪዎች 148 ታጣፊ እና 51 ባለሰደፍ ክላሺንኮቭ ጠብንጃዎች እንዲሁም 178 የጥይት መያዣ ካርታዎች እንደሚገኙበት ተመልክቷል።
የክልሉ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ቶማስ ቱት እንዳሉት ክልሉ ከደቡብ ሱዳን ጋር ሰፊ የድንበር ወሰን ያለው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በርካታ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ይገባል።
ይህም ለሽብር ወንጀል ወደ መሃል ለማሳለፍ እንደሚሞከር አመልክተዋል።
በተለይም ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች ለጥፋት ተልዕኮ ማስፈጸሚያ ለማዋል መሆኑን ህዝቡ በመገንዘብ ህገ ወጥ አዘዋሪዎች አጋልጦ በመስጠት ረገድ የጀመረውን ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር ኮማንድር ኡማን ኡጋላ በበኩላቸው ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎቹ በቁጥጥር ስር ሊውሉ የቻሉት ከህዝብ የደረሳቸውን ጥቆማ መሰረት በማድረግ በተደረገ የተጠናከረ ክትትል ነው ብለዋል።
በቁጥጥር ስር ከዋሉት ህገ ወጥ መሳሪዎች መካከል 148 ታጣፊና 51 ባለሰደፍ ክላሺንኮቭ ጠብንጃዎች በተጨማሪም 178 የጥይት መያዣካርታዎች እንደሚገኙበት አመልክተዋል።
በአሁኑ ወቅት ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎቹ ተከማችተው የተገኘበትን ቤት ባለቤት ጨምሮ አዘዋዋሪዎችንና ሌሎች ግብር አበሮችን በቁጥጥር ስር ለማዋል እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎቹ የተገኙት ከአንድ ሳምንት በላይ በተደረገ ክትትል መሆኑን የገለጹት ደግሞ ኦፕሬሽኑን የመሩት የክልሉ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ቱት ኮር ናቸው።
ኮሚሽኑ በደረሰው ጥቆማ መሰረት የቡድን ጨምሮ ሌሎችም በቁጥጥር ያልዋሉ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች መኖራቸው ጠቁመው ለመቆጣጠር ክትትል እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል።