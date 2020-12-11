በጉጂ ዞን በ7 ሚሊዮን ብር የተገነባ የቦሬ አትሌቲክስ አካዳሚ ስልጠና ለመስጠት ዝግጁ ተደረገ

ነገሌ ታህሳስ 2/2013(ኢዜአ) በአሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን በ7 ሚሊዮን ብር ወጭ የተገነባው የቦሬ አትሌቲክስ አካዳሚ ስልጠና ለመስጠት ዝግጁ ተደረገ።
አካዳሚው በኦሮሚያ ክልል ከሁሉም ዞኖች ከ250 በላይ ታዳጊወችን ተቀብሎ ስልጠና ለመስጠት ማቀዱ ተነግሯል፡፡
የካዳሚው ዋና ዳይሬክተር አቶ ከለላ ሲዳ ለኢዜአ እንደገለጹት አካዳሚው የውስጥ ለውስጥ መንገድ፣ የመጠጥ ውhaና የመብራት መሰራተ ልማትቶች ተሟልተውለት ለስልጠና ዝግጁ ተደርጓል።
ቤተ መጽሀፍት፣ የመመገቢያ ክፍል፣ የመዝናኛ ክበብ፣ የሰብሰቢያ አደራሽ፣ የአስተዳደርና ሰራተኞች ቢሮ የመሳሰሉ አገልግሎት መስጫዎችም እንደተሟሉለት ጠቅሰዋል።
በክልሉ መንግስት በኩልም 100 አልጋና ፍራሾች፣ 200 አንሶላዎችና ሌሎች ለስልጠና አገልግሎት የሚውሉ ቁሳቁሶች ድጋፍ ተደርገው ማእከሉን የማደራጀት ስራ መከናወኑን አመልክተዋል።
የዞኑ ስፖርት ጽህፈት ቤት ኅላፊ ተወካይ ወይዘሮ ዘነበች ከተማ በበኩላቸው በአካዳሚው ገብተው በዘመናዊ የአትሌቲክስ ስፖርት አይነቶች ስልጠና የሚወስዱ ታዳጊ ህጻናት ምልመላ መካሄዱን ተናግረዋል ።
ከዞኑ 17 ወረዳዎች ከተመለመሉ 48 ታዳጊ ወጣቶች መካከል 22ቱ ሴቶች እንደሆኑ አመልክተዋል።
አካዳሚው ከክልሉ ከሁሉም ዞኖች ተመልምለው ለሚላኩለት ታዳጊ ወጣቶች በዘመናዊ የአትሌቲክስ ስፖርት አይነቶች ለአራት አመት ስልጠና እንደሚሰጥ ኅላፊዎቹ አስታውቀዋል።