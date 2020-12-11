የቋንቋ ጉዳዮች ምክር ቤትና የቋንቋዎች ጥናትና ምርምር ባለሥልጣን ይቋቋማል – ባሕልና ቱሪዝም ሚኒስቴር

አዲስ አበባ ታህሳስ 2/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ የቋንቋ ጉዳዮች ምክር ቤትና የቋንቋዎች ጥናትና ምርምርምር ባለሥልጣን ሊቋቋም መሆኑን የባሕልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ በቋንቋ ምክር ቤት መቋቋም አስፈላጊነትና የቋንቋ ጥናጥና ምርምር ባለሥልጣን መመስረቻ ደንብ ላይ መክሯል።
በምክክሩ በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የማኅበራዊ ዘርፍ አማካሪ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማሪያም እና የዘርፉ ምሁራን ተሳትፈዋል።
በኢትዮጵያ የቋንቋዎችን ልማት ለማሳለጥ የካቲት 2012 ዓ.ም የቋንቋ ፖሊሲ ወጥቶ በሚኒስትሮች ምክር ቤት መጽደቁ ይታወሳል።
ፖሊሲው ከለያቸው ዋናዋና ችግሮች የቋንቋ ልማቱን ተቋማዊ በሆነ መልክ የማስኬድ ጉዳይ አንዱ ነው።
በባሕልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የትርጉም ሥራ ቡድን መሪ አቶ ዓለማየሁ ጌታቸው እንደገለጹት በአገሪቷ ባለፉት ዓመታት 54 ቋንቋዎች የትምህርት መስጫ እንዲሆኑ በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ተካተዋል።
“ይሁን እንጂ ቋንቋዎቹ በተገቢው መንገድ ባለመልማታቸው በትምህርት ጥራት ላይ አሉታዊ ጫና ፈጥሯል” ብለዋል።
የቋንቋ ጥናትና ምርምር ባለሥልጣን መቋቋም መሰል ችግሮችን ለመፍታት የላቀ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግረዋል።
ዜጎች በቋንቋ አማካኝነት ማግኘት ያለባቸውን አገልግሎት እንዲያገኙ ቋንቋ ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባ አመልክተዋል።
ይህም ለሥራ፣ ለትምህርት፣ ለመገናኛ ብዙሃን መገልገያና ለፍትህ ስርዓት መጠቀሚያ እንዲሆን አዎንታዊ ሚና እንደሚኖረው ነው ያብራሩት።
አቶ ዓለማየሁ በስርዓተ ትምህርት ውስጥ የተካተቱ ቋንቋዎች ያሉባቸውን ክፍተቶችና ሊሻሻሉ የሚገባቸውን ጉዳዮች በጥናት ላይ ተመስርቶ የመከለስ ሂደት ሊኖር እንደሚችልም አክለዋል።
የሚቋቋመው ባለሥልጣን በቋንቋዎች ዙሪያ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና በግለሰቦች የሚከወኑ ጥናቶችን በማቀናጀት ለዘርፉ ዕድገት ግብዓት ላይ እንዲውል ይሰራል ብለዋል።
እንደ እርሳቸው ገለጻ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚወከል ሰብሳቢ የሚኖረው የቋንቋ ጉዳዮች ምክር ቤት ይቋቋማል።
ለጋራ ግብ የጋራ መግባቢያ ቋንቋዎች ላይ መስራት እንደሚገባ የጠቆሙት በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የማኅበራዊ ዘርፍ አማካሪ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማሪያም የተቋማቱ መመስረት ለዚህ ጉልህ ሚና እንደሚኖረው ገልፀዋል።
ጥንታዊ ቋንቋዎች የበርካታ እውቀቶች ምንጮች መሆናቸውን ያስታወሱት ፕሮፌሰሯ የሚቋቋሙት ምክር ቤትና ባለሥልጣን ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ ብለዋል።