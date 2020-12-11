የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የአርሶ አደሩ ምርትና ምርታማነት ተሻሽሏል

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 2/2013 (ኢዜአ) ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀማቸው ምርትና ምርታማነታቸው እየተሻሻለ መሆኑን የተለያዩ ክልሎች አርሶ አደሮች ተናገሩ።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የገለጹ የኦሮሚያ፣ የአማራና የደቡብ ክልሎች አርሶ አደሮች እንደተናገሩት ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች በመጠቀማቸው ኑሯቸው ተሻሽሏል።
ለምርትና ምርታማነታቸው ማደግ የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎች፣ የኩታ ገጠም አስተራረስ ዘዴና የተሻሻሉ ምርጥ ዘሮችን መጠቀማቸውን አብራርተዋል።
መሬትን ደጋግሞ በማረስ፣ በኩታ ገጠም እርሻ በአንድ ሄክታር ከ50 እስከ 60 ኩንታል ምርት እያገኙ መሆኑንም ተናግረዋል።
ከደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን ወይዘሮ አምሳል ሽብሩ ከዚህ በፊት በአንድ ሄክታር 35 ኩንታል ስናገኝ ነበር፤ አሁን በክላስተር መዝራት ከጀመርን ወዲህ ከ55 እስከ 60 ኩንታል እያገኘን ነው ብለዋል።
ጥምርታውን ጠብቀን ቴክኖሎጂ በአግባቡ ተጠቅመን በጥሩ ሁኔታ ስለምንሰራው፣ መሬቱን ደጋግመን ሶስት አራት ጊዜ ታርሶ ስለሚዘራ ጥሩ ውጤት አግኝተናል ማለት ነው” ሲሉ ተናግረዋል።
ከኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን አቶ ፈይሳ ቡታ በበኩላቸው ከበፊቱ ጋር ሲነጻጻር ልዩነት መኖሩንና በሁለት ዓመት ውስጥ ትልቅ ውጤት መገኘቱን ገልጸው፤ በሙያ እገዛም፣ በዘር አቅርቦትም፣ የባለሙያም ምክር ጥሩ ለውጥ መኖሩን ጠቅሰዋል።
ከአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ወይዘሮ አጠናው አጎናፍር ቀደም ሲልአረም በእጅ ሲታረም የሚገኘው ምርት ይቀንስ ነበር አሁን ቴክኖሎጂ መጠቀም ከጀመርን ጀምሮ በጣም ትልቅ ለውጥ አለ ብለዋል።
አርሶ አደሮቹ በምግብ ራሳቸውን ከመቻል አልፈው ለገበያ በማምረት ላይ እንደሚገኙ፤ በሚያገኙት ገቢም ከቤተሰቦቻቸው ጋር ጥሩ ሕይወት እየመሩ መሆናቸውን አክለዋል።