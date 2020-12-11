በሀገራችን እና ህዝቦቿ ላይ ተደቅኖ የነበረው ስጋት በጀግኖቻችን ድንቅ የውትድርና አቅም ከሽፏል -ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 2/2013 (ኢዜአ) በሀገራችን እና ህዝቦቿ ላይ ተደቅኖ የነበረው ስጋት በጀግኖቻችን ድንቅ የውትድርና አቅም ከሽፏል ሲሉ ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለመከላከያ ሰራዊት ሲያደርግ የነበረውን የድጋፍ ማሰባሰብ ማጠናቀቁን በማስመልከት የእውቅና መርሃ ግብረ አካሂዷል።
በመርሃ ግበሩ ላይ በክብር እንግድነት በመገኘት ንግግር ያደረጉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፤ “ሀገራችንና ህዝቦቿን መቋጫ ለሌለው መከራ እና እንግልት ዳርጎ የነበረው ስጋት በጀግኖቻችን ድንቅ የውትድርና አቅም የትም ሊደርስ አልቻለም” ብለዋል፡፡
ለመከላከያ ሰራዊቱ የተደረገው ድጋፍም ኢትዮጵያዊያን ለሀገራቸው የሚሰስቱት ነገር እንደሌለ የሚያሳይ መሆኑን ገልጸዋል።
በአዲስ አበባ በአንድ ሳምንት ብቻ ከህብረተሰቡ የተሰበሰበው ከ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይም የሚያኮራ ተግባር ነው ብለዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በበኩላቸው “የመከላከያ ሰራዊታችን በጁንታው ድንገት የተከፈተበትን ጥቃት ቀልብሶ ድል መቀዳጀት በመቻሉ ሁላችንም ኮርተናል” ብለዋል።
ኢትዮጵያዊያን ችግር ሲገጥመን የምንበተን ሳይሆን የምንበረታ ጠንካራ ህዝቦች መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ያረጋገጥንበት ነበር ሲሉም ተናግረዋል።
በመርሃ ግብሩ የተለያዩ ድጋፎችንና እገዛዎችን ላደረጉ አካላትም እውቅና ተሰጥቷቸዋል፡፡
የከተማ አስተዳደሩ ከወረዳ ጀምሮ ባሉት መዋቅሮቹ ድጋፍ በማሰባሰብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ከ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ማድረጉ ተገልጿል።