የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ያደረጉ አካላትን አመሰገነ

አዲስ አበባ ታህሳስ 1/2013 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሕግ ማስከበር ዘመቻውን በድል ላጠናቀቀው የመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ላደረጉ አካላት እውቅና እና ምስጋና መርሃ ግብር አካሄደ።
በመርሃ ግብሩ ላይ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤና ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ተገኝተዋል።
መርሃ ግብሩ ለሰራዊቱ ሲደረግ የቆየው ድጋፍ ማሰባሰብ ማጠቃላያ እንደሆነም ታውቋል።
ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በዚሁ ወቅት ”መከላከያ ሰራዊታችን ዛሬም እንደትላንቱ አገራችንን በጀግንነት ለዓለም ያላትን ተምሳሌት አስጠብቆ ብድል እንደታጀበ ዘልቋል” ብለዋል።
በዚህ የጀግንነት ታሪክ ውስጥ ሴት የመከላከያ ሰራዊት አባላት የሰሩት ድንቅ ተግባር ያለውን የተዛባ አስተሳሰብ የሻረ የጀግንነት ገድል በመሆኑ ኮርተንባቸዋል ብለዋል።
የህወሃት ጁንታ ቡድንን እና ተላላኪዎችን በመፋለም እየተጋደሉ ያሉ የክልል ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻ አባላትንም አመስግነዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ንቅናቄ በማካሄድ ከ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ማሰባሰቡ ታውቋል።