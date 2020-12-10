በጋምቤላ ክልል ለምስጉን አሽከርካሪዎችና ትራፊክ ፖሊሶች እውቅና ተሰጠ

ጋምቤላ፤ታህሳስ 1/2013(ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ ላሉ 34 ምስጉን አሽከርካሪዎችና ትራፊክ ፖሊሶች ዛሬ እውቅና ተሰጠ።
የእውቅና ና የምስክር ወረቀቱን የሰጡት የክልሉ ትራንስፖርት ቢሮ ከትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበት ነው።
በወቅቱ የክልሉ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ደፋር ተሬሳ እንዳሉት እየጨመረ የመጣውን የትራፊክ አደጋ ለመከላከል ከትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመቀናጀት እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል
’’ከጳጉሜ እስከ ጳጉሜ እንደርሳልን’’ መሪ ሃሳብ በየወሩ መጨረሻ የአሽከርካሪዎችን ግንዛቤ ማሳደግ ከሥራዎቹ መካከል አንዱ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በዕለቱ የተሰጠው እውቅና ለረጅም ዓመታት ሲያሽከረክሩ አደጋ ባለማድረስ የተመሰገኑ አሽከርካሪዎችና ህግን በማስከበር ታታሪ የሆኑ የትራፊክ ፖሊሶችን ለማበረታታት መሆኑን ጠቁመዋል።
እነዚህ አካላት የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ እየተደረገ ባለው ጥረት ውስጥ ጥንቁቅና ህግ አስከባሪ በመሆን የላቀ አስተዋጽኦ ማበርከታቸው ተመልክቷል።
እውቅና ከተሰጣቸው መካከል አቶ ካሰሁን ከበደ በሰጡት አስተያየት ባለፉት 22 ዓመታት የህዝብ ማመላለሻን ሲያሽከረክሩ በሚያደርጉት ጥንቃቄ አደጋ እንዳላገጠማቸው ተናግረዋል።
በዕለቱ የተሰጣቸው እውቅና ይበልጥ ተጠንቅቀው ለማሽከርከር የሚያበረታታቸው ሽልማት መሆኑንም ገልጸዋል።
በክልሉ የትራፊክ አደጋ እየጨመረ የመጣው በአሽከርካሪዎች ብቃት ማነስ ፣ በመንገዶች ጥበትና ምልክት ያለመኖር ክፍተት እንደሆነ የገለጹት ደግሞ ከትራፊክ ፖሊሶች መካከል ምክትል ኢንስፔክተር ታታ ቸክ ናቸው።
የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ በዘርፉ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት መሰራት እንዳለበት ጠቁመው እውቅናው በሙያቸው ይበልጥ ውጤታማ ለመሆን እንደሚያተጋቸው ተናግረዋል።
ረዳት ኢንስፔክተር መቱወርቅ መንገሻ በበኩላቸው የተሰጣቸው እውቅና ለበለጠ ስራ የሚነሳሳኝ ነው ብለዋል።
እውቅና ከተሰጣቸው መካከል ለረጅም ዓመታት ብስክሌት በማሽከርከር ጥንቁቅ የሆኑ ሰባት አዛውንቶች ይገኙበታል።