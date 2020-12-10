የመሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች በሙስና እንዳይደናቀፉ መከላከል ይገባል- ኮሚሽኑ

ሀዋሳ ታህሳስ 1 / 2013 (ኢዜአ) ከዓለም ባንክ በተገኘ ድጋፍ በሀገሪቱ በተመረጡ 117 ከተሞች እየተተገበሩ ያሉ የመሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች በሙስና እንዳይደናቀፉ መከላከል እንደሚገባ የፌዴራል ሥነ ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽነር አቶ ፀጋ አራጌ አሳሰቡ።
ከፕሮጀክቶቹ ጋር ተያይዞ ሙስናና ብልሹ አሰራር፣ ቅሬታና አቤቱታ አቀራረብ እና አፈታት ዙሪያ ለባለድርሻ አካላት የተዘጋጀው የውይይት መድረክ ዛሬ በሀዋሳ ከተማ ተካሂዷል።
በመድረኩ የተገኙት ኮሚሽነሩ እንደገለጹት በከተሞች ሁሉን አቀፍ ተቋማዊና የመሰረተ ልማት ችግሮችን በመፍታት የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስችል ፕሮጀክቶች በተመረጡ 117 ከተሞች ተግባራዊ እየተደረጉ ይገኛል።
ለአምስት ዓመታት የሚቆዩትና በ2010 ዓ.ም ለተጀመሩት የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶቹ ማስፈጸሚያ ከዓለም ባንክ ድጎማና ብድር እንዲሁም ከመንግስት ከ850 ሚሊዮን ዶላር በላይ መያዙን ጠቁመዋል።
ከመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶቹ መካከል መንገድ፣ ንጹህ የመጠጥ ውሃ፣ የመኖሪያ ቤቶችና የኤሌክትሪክ መብራት ማስፋፊያ ይገኙበታል።
ይህ ሰፊ ሀብት ለታለመለት ዓላማ በአግባቡ ውሎ የከተሞችን ሁለንተናዊ እድገት በሚጠበቀው ልክ ማፋጠን እንዲቻል አፈፃፀሙ ከሙስናና ብልሹ አሰራር የፀዳ መሆን አለበት ብለዋል።
ለዚህም ኮሚሽኑ ከዓለም ባንክ ጋር ጥምረት ፈጥሮ እየሠራ መሆኑን ተናግረዋል።
ኮሚሽኑ የፕሮጀክቶቹ አፈፃፀም በጊዜ ፣ ጥራት ፣ ወጪና መጠን መለኪያዎች የሚገመግምበት አሠራር መዘርጋቱን ያመለከቱት ኮሚሽነሩ በየደረጃው ያሉ የሚመለከታቸው አካላትም አፈፃፀም ከሙስናና ብልሹ መከላከል እንዳለባቸው አሳስበዋል።
በኮሚሽኑ የከተሞች ተቋማዊና መሠረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም ፕሮጀክት አስተባባሪ ወይዘሮ ማክዳ ጌታሁን በበኩላቸው ልማታዊ ፕሮጀክቶቹ በዋናነት በከተሞች ላይ የሚተገበሩ ናቸው ብለዋል።
በከተማ አስተዳደር ደረጃ የሚገኙ የሚመለከታቸው አካላት አፈፃፀማቸው ከብልሹ አሰራር የፀዳ መሆኑን በቅርበት የመከታተል፣ የሚነሱ ቅሬታዎችና አቤቱታዎችን የመፍታትና በአግባቡ ሪፖርት የማድረግ ኃላፊነት እንዳለባቸው አመልክተዋል።
የክልል ባለድርሻ አካላትም ሪፖርትና ግብረ መልስ ከመስጠት ባለፈ ትርጉም ባለው መልኩ ክትትልና ድጋፍ በማድረግ የህብረተሰቡን የልማት ተጠቃሚነት የማረጋገጥ ተልዕኳቸውን በአግባቡ መወጣት እንዳለባቸውም ጠቁመዋል።
የመድረኩ ሌላው ተሳታፊ የሲዳማ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ በቀለ ቱንሲሳ ሙስናን በቁርጠኝነት መቀነስ ካልተቻለ የፖለቲካ ፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ዘርፍ ቀውስ እንደሚያስከትል ገልጸዋል።
በዓለም ባንክ ድጋፍ ከሚካሄዱት የልማት ፕሮጀክቶቹ መካከል በክልሉ ሀዋሳ፣ይርጋለምና አለታ ወንዶ ከተሞች ላይ ተፈፃሚ እየሆነ እንደሚገኝ ጠቁመው አፈጻጸሙ ከሙስናና ብልሹ አሰራር የፀዳ እንዲሆን በትኩረት እየሰሩ መሆናቸውን አስረድተዋል።
በኦሮሚያ ክልል የሱሉልታ ከተማ ከንቲባ አቶ ሰለሞን አበበ በበኩላቸው በከተማዋ ተግባራዊ እየሆኑ ያሉት ፕሮጀክቶች የነዋሪዎችን የመሠረተ ልማት ጥያቄዎች ከመፍታት አንፃር እገዛ እያደረጉልን ነው ብለዋል።
በነዚህ ፕሮጀክቶች ላይ ከአካባቢ መረጣ ጀምሮ ህብረተሰቡን እንደሚሳተፍ ገልፀው የጥራት እና ሌሎች ጉድለቶችንም በመከታተል መፍትሔና ውሳኔ እየሰጡ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ለሙስናና ብልሹ አሰራሮች እንዳይጋለጡ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል።
ፕሮጀክቶቹን ከብልሹ አሰራር የፀዱ ማድረግ ካልቻልን ዕዳው ለእኛና ለነዋሪዎቹ ነው ያሉት ደግ ሞ በአማራ ክልል የሀይቅ ከተማ ከንቲባ አቶ ከበደ ካሳቸ ናቸው ።
በተለይ የህብረተሰቡን ልማት ለማፋጠን በብድርና እርዳታ የሚካሄዱ ፕሮጀክቶችን ጥቂት ግለሰቦች እንዲጠቀሙባቸው መፍቀድ እንደ ሀገር የሚያስከትለው ኪሳራ ከፍተኛ እንደሆነ ተናግረዋል።
ፕሮጀክቶቹ በተገቢው ለማስፈፀም እንዲቻል ብልሹ አሠራርን የሚከተል ማንኛውንም አካል ተጠያቂ ከማድረግ ወደ ኋላ አንልም ብለዋል።
በመድረኩ የክልል ባለደርሻ አካላት፣ ፕሮጀክቶቹ ተግባራዊ የሚሆንባቸው የከተሞች አስተዳደር ከንቲባዎችና ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት ተሳትፈዋል።