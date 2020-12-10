ህወሃት ደርግ ቢኖር እንደሚረሽነን እሱ ምህረት እንዳደረገልን በመግለጽ ግፍ በመፈጸም አስሮ አቆይቶናል – የራያና ወልቃይት የማንነት ጥያቄ አቅራቢዎች

ታህሳስ 1/2013 (ኢዜአ) በህወሃት ቡድን አስተዳደር “የማንነት ጥያቄዎችን ስናነሳ ደርግ ቢሆን ይረሽናችሁ ነበር እኛ ግን ምረናችሁ ነው” በማለት በግፍ ታስረው መቆየታቸውን የራያና ወልቃይት የማንነት ጥያቄ አቅራቢዎች ገለጹ።
የህወሓት ጁንታ በትግራይ ክልል በሰላማዊ መንገድ የማንነት ጥያቄ ላቀረቡ ሁሉ ምላሽ የሚሰጠው በመሳሪያ አፈሙዝ እንደሆነም ይገልፃሉ።
የህወሃት ጁንታ አንድም ቀን የዜጎችን የማንነት ጥያቄ በጠረጴዛ ዙሪያ ለመፍታት ሳይሞክር ይልቁንም የአገር ጠላቶች እያለ ሲያፍነን ኖሯል ብለዋል።
የህወሃት ቡድን በወልቃይትና ራያ ማንነት ጥያቄ በማቅረባቸው በግፍ እስከ 14 ዓመት እስራት የተፈረደባቸውን ዜጎች በሸሸባቸው ቦታዎች ሁሉ ይዟቸው ሲዞር ቆይቶ የሰራዊቱን በትር መቋቋም ሲሳነው ጥሏቸው መፈርጠጡን ተናግረዋል።
በእስራት ላይ የነበሩት ዜጎች በህወሃት ቡድን የከፋና ጭካኔ የተሞላበት ኢ-ሰብአዊ ድርጊት ሲፈጸምባቸው እንደነበር ገልጸዋል።
በአላማጣ የቀን ሥራ በሚሰራበት አጋጣሚ በህወሃት ታጣቂዎች ታፍኖ እንደተወሰደ የሚያስታውሰው ወጣት በለጠ ካሳዬ፤ ‘ወጣቶችን የማንነት ጥያቄ እንዲያነሱ ታስተባብራለህ’ በሚል የሀሰት ክስ ከሁለት ዓመት በላይ በግፍ መታሰሩን ገልጿል።
“በእነዚህ የእስራት ጊዜዎች ሁሉ ያልተፈፀመብኝ በደል ያልደረሰብኝ ግፍ የለም” ብሏል።
የህወሃት ቡድን በራሱ ሰዎች አማካኝነት በሚያካሂደው የፍርድ ስርአትም ለዳኞች የደረሰብንን በደል አቤቱታ ስናቀርብ “እናንተ እኮ የህዝብ ጠላቶች ናችሁ ግፉን ቻሉት ደርግ ቢሆን ይረሽናችሁ ነበር እኛ አዝነንላችሁ ነው” የሚል ምላሽ ይሰጡን ነበር ብሏል።
የህወሃት ቡድን በራያና ወልቃይት የአካባቢውን ነዋሪዎች እያፈናቀለ የራሱን ጀሌዎች እያመጣ ያሰፍር እንደነበርም ጠቁመዋል።