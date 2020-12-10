ኢትዮጵያ ኮቫክስ ለተሰኘው ዓለም አቀፍ የክትባት ድጋፍ ሰጪ ተቋም የኮቪድ 19 ክትባት ለማግኘት ጥያቄ አቀረበች

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 1/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ ኮቫክስ ለተሰኘው ዓለም አቀፍ የክትባት ድጋፍ ሰጪ ተቋም የኮቪድ-19 ክትባት ለማግኘት ጥያቄ ማቅረቧን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ዛሬ በሰጡት መግለጫ፤ “ኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ክትባትን ለማግኘት ጥረት እያደረገች ነው” ብለዋል።
በዓለም አቀፍ ደረጃ የተለያዩ ክትባቶች ጥሩ ደረጃ ላይ የደረሱ መሆኑን ገልጸው፤ ኢትዮጵያም ክትባቱን እንድታገኝ ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ጠቁመዋል።
በተለይም ክትባቶችን በፍትሃዊነት ለማሠራጨት ከሚሰራው ‘ኮቫክስ’ ከተሰኘው ዓለም አቀፍ ተቋም ጋር ክትባቱን በፍጥነት ለማግኘት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ለዚህም ደግሞ የጤና ሚኒስቴር የሚመራው ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ክትባቱን ለማግኘት የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን የሟማላት ሥራ መከናወኑን ተናግረዋል።
አሁን ላይ ክትባቱን ለማግኘት በግብረ ኃይሉ የተሠራው ዝርዝር እቅድ ለተቋሙ መላኩን ገልጸዋል።
በዓለም አቀፍ ደረጃ ሙሉ በሙሉ ማኅበረሰቡን የመከተብ ሁኔታ አለመኖሩን የጠቀሱት ሚኒስትሯ በኢትዮጵያም ለተወሰኑ ሠዎች በቅድሚያ የሚዳረስ መሆኑን ገልጸዋል።
ይህም ዓለም አቀፍና ብሔራዊ አሰራሮችን በመከተል የሚከናወን መሆኑን ጠቅሰው፤ ለተጋላጭ የማኅበረሰብ ክፍሎች ቅድሚያ ለመሥጠት መታቀዱን ጠቁመዋል።
ክትባቱን በስፋት ለማስገባት የሚያስፈልገውን ተጨማሪ የፋይናንስ ፍላጎትን የዓለም ባንክ ድጋፍ እንዲያደርግ ከተቋሙ ጋር እየተወያዩ መሆኑን አስረድተዋል።
ጎን ለጎንም ወደ ምርመራ የገባው ባህላዊ መድሃኒት የመጀመሪያ ደረጃ የላብራቶሪ ምርመራ በማለፍ ሁለተኛ ደረጃ የላብራቶሪ ምርመራ ላይ መድረሱን አስታውሰዋል።
መድሃኒቱ አሁን ባለበት የምርመራ ደረጃ ከውጭ ተቋማት ጋር እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው፤ ከውጤት በኋላ መድሃኒቱ ወደ ክሊኒካል ምርመራ እንደሚገባ ገልጸዋል።
በሌላ በኩል በትግራይ ክልል የኮቪድ-19 ምርመራን ጨምሮ ሌሎች የጤና አገልግሎቶች እንዳይስተጓጎሉ ለማድረግ ከሠላም ሚኒስቴር ጋር እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
በአሁኑ ወቅት በኮቪድ-19 የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ገልጸው፤ “ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል የሚገባው ሠው ቁጥርም ጨምሯል” ብለዋል።
በተለይም በአዲስ አበባ ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል የሚገቡት ህሙማኖች ቁጥር ከጤና ተቋማት የመቀበል አቅም በላይ መሆኑ ችግሩን አሳሳቢ እንዳደረገው አመልክተዋል።
በኅብረተሰቡ ዘንድ ያለው ቸልተኝነት በዚሁ ከቀጠለ እንደ አገር ካለው የጽኑ ህሙማን ክብካቤ አቅም በላይ ሊሆን እንደሚችል ስጋት እንዳላቸው ጠቁመዋል።