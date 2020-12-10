በብቸና ከተማ በህገ ወጥ መንገድ ተተኳሽ ጥይቶችን አከማችቶ የተገኘ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ሥር ዋለ

ደብረ ማርቆስ፤ ታህሳስ 1/2013(ኢዜአ) በምስራቅ ጎጃም ዞን ብቸና ከተማ በህገ ወጥ መንገድ በመኖሪያ ቤቱ ተተኳሽ ጥይቶችን አከማችቶ ተገኝቷል የተባለ ተጠርጣሪ ቁጥጥር ሥር መዋሉን ፖሊስ አሰታወቀ።
የዞኑ ፖሊስ መምሪያ የኮሙዩኒኬሽንና ሚዲያ ክፍል ባለሙያ ኮማንደር መኮነን ጎሹ ለኢዜአ እንደገለፁት ተጠርጣሪው በቁጥጥር ሥር ሊውል የቻለው የአካባቢው ህብረተሰብ በሰጠው ጥቆማ ዛሬ በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ ያከማቻቸው ተተኳሽ ጥይቶች በቤቱ ተከማችቶ በመገኘቱ ነው።
በዚህም 444 የመትረየስ ተተኳሽ ጥይቶች መገኘታቸውን አመልክተው ተጠርጣሪው በህግ ቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተደረገበት መሆኑን አስታውቀዋል።
በአካባቢው አንዳንድ የጁንታው የጥፋት ተላላኪዎች ፀጥታ ለማደፍረስና ለጥቅማቸው የሚሯራጡ ሊኖሩ ስለሚችሉ ህብረተሰቡ ነቅቶ በመጠበቅ ማጋለጥ እንዳለበት ኮማንደሩ አሳስበዋል።
የዞኑ የፀጥታ አካሉ መሰል ህገ ወጥ ድርጊቶችን ተከታትሎ ሥርዓት ለማሲያዝ ተገቢው አደረጃጀት ተፈጥሮ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል።