በትግራይ ክልል የሰብዓዊ ድጋፍ የማድረስ ሥራ ተጠናክሮ ይቀጥላል- ዶክተር አብርሃም በላይ

አዲስ አበባ ታህሳስ 1/2013 በትግራይ ክልል የሰብዓዊ ድጋፍ የማድረስ ሥራ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ዶክተር አብርሃም በላይ ገለጹ።
ዶክተር አብርሃም በሰጡት መግለጫ በክልሉ አሁን ላይ የሰብዓዊ ድጋፍ የማድረስ ሥራው በስፋት መካሄድ መጀመሩን ዶክተር አብርሃም ገልጸዋል።
በክልሉ የተያዩ ከተሞች ድጋፍና እርዳታው የማከፋፈል ስራው መጀመሩንም ተናግረዋል፡፡
አሁን ላይ በሽሬ እንደስላሴ እና አላማጣ ከተሞች ለነዋሪዎች ድጋፉ እየተሰጠ መሆኑንም አረጋግጠዋል።
በቀጣይ አጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሌሎች የክልሉ ከተሞች ለመድረስ እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
በትላንትናው እለት ወደ ሽሬ ከተማ ብቻ በ44 የጭነት መኪና የተላከው ምግብና ሌሎች አስፈላጊ ቁሳቁሶች በስፍራው መድረሱ ይታወቃል።
በዛሬው እለት ደግሞ በ30 የጭነት ተሽከርካሪዎች የተጫነ የድጋፍ እህል መቀሌ ደርሷል።