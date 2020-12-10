የህወሃት ቡድን ተቋማትን ማዳከም የአገርን ሃብት የመመዝበሪያ ስልት አድርጎ ተጠቅሞበታል – ምሁራን

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 1/2013 (ኢዜአ) የህወሃት ቡድን ለተቋማት ግንባታ ትኩረት በመንፈግና ደካማ እንዲሆኑ በማድረግ የአገርና የህዝብ ሃብትን ለመመዝበር እንደተጠቀመባቸው መሆኑን ኢዜአ ያነጋገራቸው የዘርፉ ምሁራን ገለጹ።
እንደ ኢትዮጵያ ብዝሃነትን በሚያስተናግዱ አገሮች የፌዴራሊዝምን ስርአት እንደሚመርጡ የተናገሩት የተቋማት ልማት ባለሙያው አብርሃም ፋንቱ፤ ስርአቱ አወንታዊና አሉታዊ ጎን እንዳለው ገልጸዋል።
የክልል መንግስታት መዋቀሩ አዎንታዊ ጎን እንደሆነ ጠቅሰው፤ የፌዴራሊዝም ስርዓት ምሰሶ የሆኑት ራስን በራስ ማስተዳደር፣ የጋራ አስተዳደርና የተቋማት ግንባታ በተጨባጭ እንዳልታዩ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያን በበላይነት ይዘውሩ የነበሩ አካላት ‘ኢህአዴግ ከሌለ ይህች አገር ትፈራርሳለች’ በሚል የፌዴራል ስርአቱ ሲፈልጉ የሚያፈርሱት አድርገው ይገልጹ እንደነበር አስታውሰዋል።
የፌዴራሊዝም ዋና መገለጫ የሆነው ዴሞክራሲያዊ አመራር ያላቸው ተቋማት ግንባታ እውን ሊሆን እንዳልቻለ ገልጸዋል።
የህወሃት ቡድን ጠንካራ ቋማትን በመገንባት ለዜጎች ተጠቃሚነት ከመስራት ይልቅ ለግል ፍላጎታቸውና ለሃብት ምዝበራ አመቺ በማድረግ ሲጠቀሙበት እንደነበርም አስታውሰዋል።
እንደ ባለሙያው ገለጻ ነጻና ዴሞክራሲያዊ ተቋማት ባለመገንባታቸው የህወሃት ቡድን ዜጎችን ለእንግልት፣ ለሰብአዊ መብት ጥሰትና ለአገር ሃብት ምዝበራ ዳርጓል።
ህገ-ወጥ ቡድኑ እውነተኛ ፌዴራሊዝም ለዜጎች የሚያስገኘውን ተጠቃሚነት ችላ በማለት የግል ፍላጎቱን ሲያሟላ እንደነበር አውስተዋል።
የፖለቲካል ሳይንስ ባለሙያው ዶክተር ዳርእስከዳር ታዬ በበኩላቸው በክልሎች መካከል ያለው ግንኙነት በተቋም ሳይሆን በፓርቲ መዋቅር ውስጥ መሆኑ ችግር መፍጠሩን ገልጸዋል።
“ኢህአዴግ ወደ ብልጽግና ከመቀየሩ በፊት ሁሉም ክልል አንዳንድ ፓርቲ አለው በክልሎች መካከል ያለው ግንኙነት የሚወሰነው በፓርቲ መዋቅር ውስጥ ነበር እንጂ ተቋማዊ የሆነ ክልሎች እንዴት ይገናኛሉ የሚል አካሄድ አልነበረም” ብለዋል።
ኢህአዴግ ሲፈርስ በፌዴራል መንግስትና በትግራይ መንግስት መካከል መግባባት ያልተቻለው ግንኙነቱ መሰረት ያደረገው ፓርቲን ስለነበር እንደሆነ ገልጸዋል።
የግለሰብ መብትን ወደ ጎን በመተው ለይስሙላ የቡድን መብት እየተባለ ለዜጎች መብት ትኩረት ተነፍጎ መቆየቱንም ገልጸዋል።
የጅምላ ግድያ፣ በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ፍርድ ቤት በወቅቱ ያለመቅረብ፣ አካል በማጉደልና ሌሎችንም ወንጀሎች በመፈፀም የታሪክ ጠባሳ ትቶ ማለፉንም ተናግረዋል።
በቀጣይ ለተቋማት ግንባታ ትኩረት በመስጠት፣ የዜጎች አንድነት ላይ በማተኮር ለኢትዮጵያዊያን የሚጠቅም እውነተኛ ዴሞክራሲና የፌዴራሊዝም ስርአት መገንባት ያስፈልጋል በማለት ምሁራኑ ምክረ ሃሳባቸውን አስቀምጠዋል።