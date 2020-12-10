በትግራይ ክልል የእለት ደራሽ የምግብና የቁሳቁስ ድጋፎችን ለማድረስ እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 1/2013 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች የእለት ደራሽ የምግብና የቁሳቁስ ድጋፎችን የማድረስ ስራ እየተከናወነ መሆኑን የብሔራዊ የአደጋ ስጋት እና ስራ አመራር ኮሚሽን ገለፀ።
የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በትግራይ ክልል በተከሰተው ሰው ሰራሽ አደጋ ምክንያት እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች አስፈላጊ ቁሳቁሶች ወደ ስፍራው እየተጓጓዙ ነው።
በትናንትናው እለት ወደ ሽሬ ከተማ በ44 ከባድ የጭነት መኪና የተላከው ምግብና ሌሎች አስፈላጊ ቁሳቁሶች መድረሳቸውን ጠቅሰዋል።
በአሁኑ ሰአትም እርዳታውን ለማከፋፈል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
በተመሳሳይ ባለፉት አምስት ቀናት ወደ አላማጣ ከተማ የተላከው የእለት ደራሽ እርዳታ በመከፋፈል ላይ መሆኑን ተናግረዋል።
“በ30 የጭነት ተሽከርካሪ ወደ መቀሌ የተላከው ድጋፍም በስፍራው የደረሰ በመሆኑ በቀጣይ ይከፋፈላል” ብለዋል።
በዛሬው እለትም ለዚሁ የአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ የሚሆን 7 ሺህ ኩንታል ዱቄት ከአዳማ ከተማ እየተጫነ እንደሆነ ኮሚሽነር ምትኩ ጠቅሰዋል።
በተጨማሪም 15 ሺህ ሜትሪክ ቶን የእርዳታ እህል ለመላክ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅት እየተደረገ ያለው ድጋፍ በመንግስት ብቻ መሆኑን ጠቁመው፤ እርዳታው ሩዝ፣ ዱቄትና ሌሎች ምግብ ነክና ተያያዥ ቁሳቁሶች መሆናቸውን ገልጸዋል።
በሰሜኑ የአገሪቱ አካባቢዎች የተጀመረው ህግ የማስከበር እርምጃን ተከትሎ ድጋፍ ለሚፈልጉ ዜጎች በቂ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል አቅርቦት መኖሩን መንግስት መግለጹ ይታወሳል።