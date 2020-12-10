በአማራ ክልል እየተፈጸመ ያለውን ፆታዊ ጥቃት በተደራጀ አግባብ ማስቆም እንደሚገባ ተመለከተ

ባህር ዳር ታህሳስ 1/ 2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ሴቶችና ህፃናት ላይ እየተፈጸመ ያለውን ፆታዊ ጥቃት በተደራጀ አግባብ መከላከልና ማስቆም እንደሚገባ ተመለከተ።
የዓልም አቀፍ የፀረ ፆታዊ ጥቃት ቀን በደብረ ታቦር ከተማ ትናንት ሲከበር የክልሉ ሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ቢሮ ሃላፊ ወይዘሮ አስናቁ ድረስ እንደገለጹት በክልሉ ፆታዊ ጥቃትን ለመከላከል ጥረት ቢደረግም ችግሩ እየተባባሰና ውስብሰብ እየሆነ መጥቷል።
ባለፈው ዓመት ብቻም በክልሉ ከሁለት ሺህ 100 የሚበልጡ ፆታዊ ጥቃቶች መፈፀማቸውን ጠቅሰው ከእነዚሁ ውስጥም 400 የሚሆኑት አስገድዶ መድፈር መሆናቸውን አስረድተዋል።
በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተፈጸፀሙ ያሉ ፆታዊ ጥቃቶች በቅርብ ዘመዶቻቸው፣ ጎረቤቶቻቸውና አሳዳጊዎቻቸው መሆኑ ችግሩ የተወሳሰበ መሆኑን ያሳያል ብለዋል።
ፆታዊ ጥቃትን በተደራጀ አግባብ ለማስቆም በየደረጃው ያለው አመራር፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ትምህርት ተቋማት፣ መገናኛ ብዙሃንና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በጥብቅ ክትትል መስራት እንዳለባቸው አመልክተዋል።
በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ሙሉነሽ አበበ በበኩላቸው ፆታዊ ጥቃትን መከላከል የሁሉም የቅድሚያ አጀንዳ ሊሆን እንደሚገባ አሳስበዋል።
አሁን አሁን አእምሯቸው ባልበሰለ ፣ጉልበታቸው ባልፀና ህጻናት ሴቶች ላይ እየደረሱ ያሉ ፆታዊ ጥቃቶች ልብ ሰባሪዎች ናቸው ብለዋል።
ፆታዊ ጥቃት በሃገር ኢኮኖሚ፣ በዜጎች ስነ ልቦናና ማህበራዊ ቀውስ የሚያስከትለው ጉዳት ቀላል ባለመሆኑ በተለይም የህዝብ መሪዎች ጉዳዩን ፖለቲካዊ ትርጉም ሰጥተው በባለቤት እንዲሰሩ የሚደረግ መሆኑን ገልጸዋል።
ችግሩን አቅልሎ የማየት ዝንባሌ መቆም እንዳለበት ጠቅሰው፤ ከፆታዊ ጥቃት የፀዳ ማህበረሰብ በመፍጠር በኩል ጠንካራ ቅንጅት ፈጥሮ መሰራት እንዳለበትም አመልክተዋል።
ፆታዊ ጥቃቱን ከመከላከል ባለፈ ጥፋተኞችን አጋልጦ ለህግ በማቅረብ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ህብረተሰቡ ተባባሪ መሆን እንዳለበትም አስገንዝበዋል።
ሴቶችን ከፆታዊ ጥቃት ለመጠበቅና ለመከላከል እንዲቻል በእውቀትና በኢኮኖሚ የማጎልበት ስራ ተባብሮ መስራት ይገባል ያሉት ደግሞ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ይልቃል ከፍአለ ናቸው።
በክልሉ ሴቶችን በማስተማር በኩል የተሻለና በቁጥር ደረጃም ከወንዶች የማይተናነስ ቢሆንም አሁንም ከቤት የሚውሉና ትምህርታቸውን አቋርጠው የሚዳሩ ሴቶች ቁጥር ቀላል እንዳለሆነ ተናግረዋል።
በተለይም የኮሮና መከሰት ጋር ታያይዞ ተማሪዎች በቤት ውስጥ እንዲወሉ በመደረጉና መረጃውን በቀላሉ ማግኘት ባለመቻሉ በርካታ ተማሪዎች እንዲዳሩ ሆነዋል ብለዋል።
የሴቶችን ፆታዊ ጥቃትን ለመከላከል በትምህርት ቤቶች ቁልፍ ተግባር ሆኖ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰው፤ በየደረጃው ያለው የመንግስት አመራር ተገቢውን እገዛ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
የደብረ ታቦር ዩኒቨርስቲ የህግ መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ወርቅነህ ገበየሁ እንዳሉት ፆታዊ ጥቃትን በመከላከል በኩል የቁርጠኝነትና ቅንጅት ክፍተት አለ።
አጥፊዎችን ህግ ፊት ቀርበው ተገቢውን ቅጣት እንዳያገኙ አጋልጦ ከመስጠት ይልቅ የሚታየው ድብብቅሽ እንቅፋት መሆኑን ተናግረዋልል።
ቅንጅት በመፈጠር መስራት እንደሚገባ ጠቅሰው፤ ዩኒቨርስቲው በጥናት ላይ ተመስርቶ እንደሚያግዝ ገልጸዋል።
በፓናል ውይይት በተከበረው የፀረ ፆታዊ ጥቃት ቀን የክልልና ዞን አመራሮች፣ የዩኒቨርስቲ ተወካዮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።