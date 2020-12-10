በድሬዳዋ ምስጉን አሽከርካሪዎችና ህግ አስከባሪዎች ጥንቁቅ ባለሙያዎችን ለማፍራት አስተዋጽኦ ማበርከታቸው ተገለጸ

ድሬዳዋ ታህሳስ 1/2013 (ኢዜአ) በድሬዳዋ አስተዳደር ለምስጉን አሽከርካሪዎችና ህግ አስከባሪ ትራፊኮች እየተሰጠ ያለው እውቅና የተሽከርካሪ አደጋን ለመቀነስ የሚያግዙ ጥንቁቅ ባለሙያዎችን ለማፍራት አስተዋጽኦ ማበርከቱ ተገለጸ።
በድሬዳዋ አስተዳደር ለምስጉን አሽከርካሪዎችና የትራፊክ ፖሊሶች የዕውቅና የምስክር ወረቀት ተሰጠ።
በእውቅና አሰጣጡ ሥነ-ሥርዓት የአስተዳደሩ ትራንስፖርት ባለሥልጣን ጽህፈት ቤት የመንገድ ደህንነት ዳይሬክተር አቶ ጉልማ ታዬ እንዳሉተ ባለፉት ዓመታት በድሬዳዋ እየጨመረ የነበረው የትራፊክ አደጋ ለመከላከል ጥረት ሲደረግ ቆየቷል።
በዚህም አምናና ዘንድሮ አደጋው እየቀነሰ ይገኛል ያሉት ዳይሬክተሩ አምና በተከሰቱ አደጋዎች የ45 ሰዎች ህይወት ማለፉን አስታውሰው ዘንድሮ በመጀመሪያ ሩብ የበጀት ዓመት የ11 ሰዎች ህይወት ማለፉንና ይህም ከአምና አንጻር በ3 ሞት ቀንሷል ብለዋል፡፡
ለተከሰቱት አደጋዎች ግንባር ቀደም ጥፋቱ ከአሽከርካሪዎች ጋር የሚያያይዝ በመሆኑ ከዚህ መሰል ጥፋት የራቁና አርአያ የሆኑትን ዕውቅና መስጠት የሚታየውን ለውጥ ለማጠናከር እንደሚያግዝ አስረድተዋል።
በየዓመቱ ለምስጉን አሽከርካሪዎችና የህግ አስከባሪ ትራፊኮች እየተሰጠ ያለው ዕውቅና አደጋውን ለመቀነስ የሚያግዙ ጥንቁቅ ባለሙያዎችን ለማፍራት አስተዋጽኦ ማበርከቱን የአስተዳደሩ ትራንስፖርት ባለሥልጣን ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ሰአዳ አዋሌ ገልጸዋል።
እውቅና ከተሰጣቸው አሽከርካሪዎች መካከል አቶ ከበደ ጌታሁን በሰጡት አአስተያየት ለ40 ዓመታት በሾፌርነት ሲገለግሉ በሚያደርጉት ጥንቃቄ ያጋጠማቸው አደጋ እንደሌለ አመልክተው እውቅናው የበለጠ ጥንቃቄ እንዳደርግ ኃላፊነት አሸክሞኛል ብለዋል፡፡
ወጣት አሽከርካሪዎች ፍጥነትን በመቀነስና በትግዕስት በማሽከርከር ራሳቸውንና ሌሎችንም ከትራፊክ አደጋ ለመጠበቅ መትጋት እንዳለባቸው ተናግረዋል፡፡
በሥነ-ሥርዓቱ ላይ የታደሙትና በተሽከርካሪ አደጋ ለጥቂት ህይወታቸው እንደተረፈ ለኢዜአ የተናገሩት አቶ ጃፋር ጌዲ ናቸው።
አቶ ጃፋር እንዳሉት ከዛሬ ሶስት ወራት በፊት የተጣሉ ሁለት ሰዎች አስታርቀው ከቤት ወጥተው መንገድ በሚቋርጡበት ቅጽበት ኤፍ ኤስ አር የጭነት መኪና አደጋ አድርሶባቸዋል፡፡
ለ15 ቀናት ሆስፒታል ታክመው ህይወታቸው ቢተርፍም አሁን በምርኩዝ ተደግፈው እንደሚንቀሳቀሱ ተናግረዋል።
በቀን ሥራ እንደሚተዳደሩና የሶስት ህፃናት ልጆች አባት እንደሆኑ የገለጹት አቶ ጃፋር ጉዳት ከደረሰባቸው ጀምሮ ለህጻናቱ ወዳጅ ዘመዶቻቸው ድጋፍ እያደረጉላቸው ቢሆንም አሁን ግን ሁሉም እንደሰለቻቸው አስረድተዋል፡፡
በደረሰባቸው ጉዳት ሰርተው ቤተሰቦቻቸውን ለማስተዳደር መቸገራቸውን ጠቅሰው ሁሉም አሸከርካሪዎች የራሳቸውንም ሆነ የሌላው ቤተሰብ ከአደጋ ለመጠበቅ በከፍተኛ ኃላፊነትና ጥንቃቄ ማሽከርከር እንዳለባቸው አመልክተዋል፡፡
የትራንስፖርት ሚኒስቴርና የአስተዳደሩ ትራንስፖርት ባለስልጣን ጽህፈት ቤት በጋራ ባዘጋጁት የእውቅና አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት 23 ምስጉን የትራፊክ ፖሊሶች እና ከአምስት እስከ 40 ዓመታት የተሽከርካሪ አደጋ ሣያደርሱ በጥንቃቄ ያሽከረከሩ 20 ሾፌሮች ትናንት የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል፡፡