በዞኑ በህግ ማስከበር ለተሳተፉ የሚሊሻ አባላት ህብረተሰቡ የደረሰ ሰብል እየተሰበሰበ ነው

ጎንደር ታህሳስ 01/13(ኢዜአ)- በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በህግ ማስከበር ዘመቻ ለተሳተፉ የሚሊሻ አባላት ከ3ሺህ ሄከታር ማሳ ላይ የደረሰ ሰብል በህበረተሰብ ተሳትፎ መሰብሰቡን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታወቀ፡፡
በመምሪያው የሰብል ልማት ቡድን መሪ አቶ ዮሃንስ ተስፋዬ ለኢዜአ እንደገለጹት የዞኑ ነዋሪዎች የዘማች ሚሊሻዎችን ሰብል በመሰብሰብና ስንቅ በማቅረብ የደጀንነት ሚናውን እየተወጡ ነው።
በዞኑ ስር ከሚገኙ 13 ወረዳዎች ለዘመቱ 2ሺህ የሚጠጉ የሚሊሻ አባላት 3ሺህ ሄከታር የሚሸፍን የደረሰ ሰብል በህብረተሰቡ ተሳትፎ መሰብሰቡን ጠቅሰዋል ።
በሰብል ስበሰባው 9ሺህ ሰዎች መሳተፋቸውን ተናገረዋል ።
“ህብረተሰቡ የበቆሎ፣ የጤፍ፣ የገብስ፣ የስንዴ፣ የዳጉሳ፣ የሩዝ፣ የሰሊጥና የማሽላ ሰብሎችን በማጨድ፣ በመከመርና በመውቃት ለዘማች ቤተሰቦች እገዛ አድርጓል” ብለዋል።
የሚሊሻ አባላቱ የመስኖ ልማት ስራ እንዳይስተጓጎል መሬታቸውን ከማለስለስ ጀምሮ የዘርና የማዳበሪያ ግብአቶች በማቅረብ የማልማት ተግባር እንደሚከናወን አመላክተዋል።
የምስራቅ ደንቢያ ወረዳ ነዋሪ አርሶአደር ደምሌ ንጋቱ “ለሃገራቸው አንድነት ሲሉ ህይወታቸውን ለመገበር ወደ ግንባር ለሄዱ የሚሊሻ አባላት ቤተሰባቸውን መንከባከብ ቀላል ስራ ነው” ብለዋል።
“ምንም እንኳ አቅመ ደካማ ብሆንም የዘመቱ ጓዶቼን ሰብል አጭጄና ከምሬ አስረክቤአለሁ” ያሉት ደግሞ በምስራቅ ደንቢያ ወረዳ የጯኺት ቀበሌ ነዋሪ አርሶአደር ታምራት በየነ ናቸው፡፡
በማእከላዊ ጎንደር ዞን በ2012/13 ምርት ዘመን መኽር ወቅት በተለያዩ ሰብሎች ከተሸፈነው 513ሺህ ሄክታር መሬት 15 ነጥብ 3 ሚሊዮን ኩንታል ምርት አንደሚጠበቅ ከዞኑ ግብርና መምሪያ የተገኘ መረጃ ያመለክታል፡፡