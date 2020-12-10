ከቀጣይ ሳምንት በኃላ በጃንሜዳ የሚገኙ የአትክልት ነጋዴዎች ወደ ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ ተገነባው የአትክልት መገበያያ ስፍራ ይዛወራሉ…ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ

አዲስ አበባ፤ ታህሳስ 1/2013(ኢዜአ) ከቀጣይ ሳምንት በኃላ በጃንሜዳ የሚገኙ የአትክልት ነጋዴዎች ወደ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ የተገነባው የአትክልት መገበያያ ስፍራ እንደሚዛወሩ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ።
ምክትል ከንቲባዋ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ በግንባታ ላይ ያለውን የአትክልት መገበያያ ስፍራን ጎበኙ።
የአትክልት መገበያያ ስፍራውን የግንባታ ሂደት ተዘዋውረው የጎበኙት ምክትል ከንቲባ ወ/ሮ አዳነች በመጀመሪያው ምዕራፍ እየተገነቡ ያሉ አብዛኛው የመገበያያ ሼዶች በመጠናቀቅ ላይ መሆናቸውን ተመልክተዋል፡፡
ከቀጣይ ሳምንት በኃላም በጃንሜዳ የሚገኙ የአትክልት ነጋዴዎችን ሙሉ በሙሉ የማንሳት ስራ እንደሚሰራ ወ/ሮ አዳነች ገልጸዋል፡፡
በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ሥራዎች ኮርፖሬሽን በአንድ ቢሊዮን ብር ወጪ እየተገነባ ያለውን የአትክልት የገበያ ማዕከል 80 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ በመጀመሪያው ምዕራፍ ከሚገነቡት 14 ሼዶች እያንዳንዱ ሼዶች 70 ሜትር በ6.6 ሜትር ስፋት፤ 588 የመገበያያ ሱቆች እንደሚኖሩት ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።