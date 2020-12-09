” ሲንቄ/ ሲቆ” ግጭት እንዳይከሰትና ሰላምን ለማስፈን ከፍተኛ ሚና አለው…ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር

ክልል ህዳር 30/2013 ” (ኢዜአ) ሲንቄ/ ሲቆ” በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘንድ ግጭት እንዳይከሰትና ጾታዊ ጥቃትን በመከላከል የሰላም መሳሪያ መሆኑን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ገለጸ::
ሚኒሰቴሩ ይህን የገለጸው ከኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመቀናጀት ዛሬ ‘ሲንቄ/ ሲቆ” ባህላዊ ስርዓት ምንነትና በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘንድ ያላት ሚና ” የሚል በጥናት ላይ በየተመሰረተ መጽሐፍ አዘጋጅቶ ባስመረቀበት ወቅት ነው።
የህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳው በዚህ ወቅት እንዳሉት ሲንቄ ዘር ፤ ሀይማኖት ሳይለይ ለሴቶች መብትና ሰላም ለማስፈን አይናተኛ ሚና አለው::
”ሃደ ሲንቄ እንኳን ደስ አላችው ፤ ከሀገራችን አልፎ ለአለም የሚበቃ የሰላም ማስፈኛ መንገድ አበርክታኋል” በማለት ከፍተኛ አድናቆትና ምስጋና እንዳለቸውም ተናግረዋል ዶክተር ሂሩት::
ስለዚህ ” የጦር አይገባም፣ ጥይት አይተኮስም የኛ የጦር መሳሪያ የኛ ጥይት ሲንቄ ነው ” ያሉት ሚኒስተሯ፤ “ሲንቄ የኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን በመላ ኢትዮጵያም ሰላም ለማስፈን እየሰራንበት ያለ ባህላዊ እሴት ነው” ብለዋል::
የጥናቱ አቅራቢ የሆኑትና በሚኒስቴሩ የህጻናትና ወጣቶች ዳይሬክቶሬት ወይዘሮ ወይንሸት ሀይለማሪያም እንዳሉት የጥናቱ ዓለማ ባህላዊ እሴቱ ለማህበራዊ፤ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፋይዳ እንደሚኖረው አስረድተዋል::
ጥናቱ ባህላዊ እሴቱን ከትውልድ ወደ ትውልድ ለማስተላለፍ ያለመ መሆኑን በማውሳት።
ወይዘሮ ወይንሸት አክለውም የሃደ ሲንቄን ባህላዊ እሴት ቀጣዩ ትውልድ እንዲቀረጽበት በተለይም መገናኛ ብዙሃን ከፍተኛ ሚና ሊጫወቱ እንደሚገባም አሳስበዋል።
የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሃላፊ አቶ ከበደ ዴሲሳ በበኩላቸው የሲንቄ ስርእት በሀገራችን የግጭት መፍቻ፤ እርቅና በአብሮነት አቅፎ በመያዝ ህዝቡን ከሚያገለግሉ ቱባ ባህላዊ መንገዶች አንዱ መሆኑን አስታውቀዋል ::
የሰላም ምስጢር በመሆኑም የሴቶችን መብት በማስከበር ለሀገራችን ብሎም ለአለም ተምሳሌት ሊሆን እንደሚችል ጠቁመው፤ ከገዳ ስርዓት አንዱ እንደ መሆኑ ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንደ አንድ የትምህርት አይነት ለማስተማር መጽሐፍ መዘጋጀቱንም ተናግረዋል::
ከምእራብ ሸዋ የመጡ ሃደ ሲንቄ አጸዱ ቶላ በበኩላቸው ሲንቄ ወላጅ እናት ለሴት ልጇ ብቻ በስጦታ የሚትሰጣት ሲሆን ሲንቄውን ይዘው የሚወጡትም የወለዱ ሴቶች ብቻ መሆናቸውን ተናግረዋል::
በዚህም አግብታ በ3ኛ ቀን ባሏ የሚሰጣት ንብረት በሲንቄው ዳስሳ በመቁጠር የራሷ ንብረት መሆኑን የሚታረጋገጥበት ነው ብለዋል::
ከወላጅ እናት በስጦታ የሚሰጠው ሲንቄ ቀጥ ያለች ቀጭን በትር ሆና ”ሀሮሬሳ” ከሚባለው ዛፍ እንደምትዘጋጅ አስረድተዋል ሃደ ሲንቄዋ::
ሃደ ሲንቄ አጸዱ አክለውም በሲንቄ ስርዓት ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት፤ ጾታዊ ጥቃትና የሴቶችን መብት ለማስከበር እየሰሩ ነው::
ለምርቃቱ ከምእራብ አርሲ የመጡ የሰላም አምባሳደር የሆኑት አቶ አሰጉ ፋጎ “ሲንቄ ግጭት ሲፈጠር እናቶች ይዘው በመውጣት እርቅ የሚያወርዱበት የችግር መፍቻ መሳሪያ ነው” ብለዋል::
አቶ አሰጉ አክለውም ሲንቄውን ይዞ መውጣት የሚችሉት ሴቶች ብቻ መሆናቸውን ጠቅሰው ሲንቄ የእርቅ መውረጃ፤ ዘር ሀይማኖት የማይለይ ሀገሪቷን ለማሻገር ትልቅ ድርሻ ያለው ነውም ብለዋል::