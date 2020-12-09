ለሀገር እድገት ጸር የሆነውን ሙስናን ለመዋጋት የተቀናጀ ጥረት እንደሚያስፈልግ ተገለጸ

ባህርዳር/ ደሴ/ደብረ ብርሃን/ ህዳር 30 /2013 (ኢዜአ) ለሀገር ልማትና እድገት ጸር የሆነውን ሙስና ለመዋጋት የሁሉም ተቋማትና ህብረተሰብ የተቀናጀ ጥረት እንደሚያስፈልግ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ ገለጹ።
ዓለም አቀፍ የጸረ ሙስና ቀን በባህርዳር፣ ደሴ እና ደብረ ብርሃን ከተሞች ዛሬ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል።
በባህር ዳሩ ሥነ-ሥርዓት የተገኙት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር እንዳሉት ሙስናን ለመከላከል በችግሩ ሰለቦችና የተወሰኑ ተቋማት ብቻ ለውጥ አይመጣም።
ሙስና የአንድ ሃገር ላይ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ እድገትን የሚያቀጭጭ ጸር በመሆኑ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በመረባረብ ሊከላከለው እንደሚገባ ተናግረዋል።
ሙስናን በመዋጋት የመጣውን ሀገራዊ ለውጥ ለማስቀጠልና የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሁሉም ተቋማት የተቀናጀ ጥረት እንደሚያስፈልግ ዶክተር ፈንታ ገልጸዋል።
ሙስናን የሚጠየፍ ትውልድ ለመፍጠርም በየደረጃው ያለው አመራር አርአያ ሆኖ መዝለቅ አለበት ብለዋል።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የሙስና ወንጀል ምርመራ ምክትል ሃላፊ ረዳት ኮሚሽነር ውበቱ አለ በበኩላቸው መስሪያ ቤታቸው የሙስና ወንጀል ምርመራ ተቀብሎ መስራት ከጀመረ አንድ ዓመት ማስቆጠሩን ተናግረዋል።
በዚህ ጊዜ ውስጥም አንድ ሺህ 100 በሙስና የተጠረጠሩ መዝገቦችን ምርመራ በማጠናቀቅ ለክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ህግ መላክ መቻሉን ጠቅሰዋል።
በተለይም 300 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታና ግንባታ ጭምር ያለበት የከተማ መሬት እንዲታገድ በማድረግ ጉዳዩን አቃቢ ህግ እንዲከታተለው ተደርጓል ብለዋል።
እስካሁን ከ65 ሺህ በላይ የክልሉን ተሿሚዎች፣ ተመራጮችና፣ በገንዘብ ላይ የመወሰን ሃላፊነት ያላቸውን ባለሙያዎች ሃብት የመመዝገብ ስራ መከናወኑን የገለጹት ደግሞ የክልሉ ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ሃብት ማሳወቅና መዝገባ ዳይሬክተር አቶ ዘላለም ህብስቱ ናቸው።
በተያያዘ ዜና በፌደራል ስነ-ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን የዩኒቨርሲቲዎች የስነ ምግባር መከታተልና ሙስና መከላከል ክትትልና ድጋፍ ቡድን መሪ አቶ ወንድይራድ ሰይፉ በደሴ ወሎ ዩኒቨርሲቲ በተከበረው በዓል ባስተላለፉት መልዕክት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አሰራራቸው ሁሉ ከሙስናና ብልሹ አሰራር የፀዳ መሆን አለበት ብለዋል።
በኢትዮጵያ የሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለግንባታና የተለያዩ ወጪዎች ከፍተኛ ገንዘብ እንደሚመደብላቸው የተናገሩት አቶ ወንድይራድ ገንዘቡ ለሚፈለገው ዓላማ ብቻ እንዲውል ጥንቃቄና ክትትል ሊደረግ እንደሚገባም አመልክተዋል።
በክልሉ ስነ-ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን የሰሜን ሸዋ ዞን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ረታ አሰግደው በዓሉ በደብረ ብርሃን ከተማ በተከበረበት ወቅት እንዳሉት በበጀት ዓመቱ ከ179 ሺህ 500 በላይ የዞኑ ህዝብ ሙስና ስለሚያስከትለው ጉዳትና መከላከል ዙሪያ ትምህርት ተሰጥቷል።
በተሰጠው ትምህርትም ወጣቶች በጸረ ሙስና ትግሉ ንቁ ተሳትፎ በማድረግ የለማችና የበለጸገች ሀገር ለመገንባት በሚደረገውን ጥረት የድርሻቸውን እንዲወጡ ለማስቻል ግንዛቤ መፈጠሩን ተናግረዋል።
ዓለም አቀፍ የጸረ ሙስና ቀን በክልሉ የተከበረው “የትውልድ የስነ ምግባር ግንባታን በተጠናከረ ዲስፕሊን በመምራት ሌብነትንና ብልሹ አሰራርን በመታገል የብልጽግና ጉዟችንን እናፋጥናለን” መሪ ሀሳብ እንደሆነ ተመልክቷል።