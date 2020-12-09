መንግስት ትግራይን መልሶ ለመገንባት እያደረገ ያለው ድጋፍ የሚያስመሰግነው አኩሪ ተግባር መሆኑን ተወላጆች ገለጹ

አዳማ ህዳር 30/2013( ኢዜአ) መንግስት ትግራይን መልሶ ለመገንባትና ህዝቡ በወቅታዊ የፀጥታ ችግር እንዳይጎዳ ጊዜያዊ አስተዳደር አቋቋሞ እያደረገ ያለው ድጋፍ የሚያስመሰግነው አኩሪ ተግባር መሆኑን በአዳማ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ገለጹ።
ተወላጆቹ ከከተማዋ አስተዳደር ጋር በወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ ተወያይተዋል።
በውይይቱ ከተሳተፉት መካከል አቶ ገብረእግዚአብሔር ገብረማሪያም ትግራይ ያለው ህዝብ ሲደርስበት ከነበረው ሰቆቃ ለመታደግ ፈጣሪ ደርሶለታል ብለዋል።
ጁንታው ህወሃት በወገኑ ላይ በክፋት ተሞልቶ የስልጣን ጥማቱን ለማሳካት በፈፀመው ወንጀል ተወግዶ ህዝቡ ነፃ መውጣቱን ተናግረዋል።
ህወሃት ቤተሰብ ውስጥ ጭምር እየገባ በመሰለል ባልና ሚስት እርስ በርሳቸው እንዳይተማመኑ ሲያሰቃይ፣ስገርፍና ሲገድል እንደነበር አውስተዋል።
እኔ ራሴ ከንጉሱ ጀምሬ የመከላከያ ሠራዊት አባል ነበርኩኝ ያሉት አቶ ገብረእግዚአብሔር መከላከያ በዘርና በሃይማኖት የተደራጀ እንዳልበረ ጠቅሰዋል።
ሠራዊቱ ለህዝብና የሀገር ዳር ድንበር ሲል ህይወቱን የሰጠ ከመሆኑም ባለፈ ከትግራይ ህዝብ ጋር አብሮ የኖረ፣ በደም የተሳሰረና ማህበራዊ መስተጋብር ያለው ወገን ላይ ህወሃት በፈፀመው ወንጀል መወገዱ ተገቢ መሆኑን ተናግረዋል።
ትግራይን መልሶ ለመገንባትና ህዝቡም እንዳይጎዳ ጊዜያዊ አስተዳደር ተቋቋሞ እያደረገ ያለው ድጋፍ መንግስትን የሚያስመሰግን አኩሪ ተግባር መሆኑን ገልጸዋል።
አሁን ወንጀለኞችን ለህግ ለማቅረብ ከሚደረገው ጎን ለጎን በየሰፈሩ የቀሩ ርዝራዦችን ማፅዳት ከመንግስት የሚጠበቅ ነው ብለዋል።
የተበደለና መሰረተ ልማት በተገቢው የሌለው የትግራይ ህዝብ ጥያቄ ከመመለስ ይልቅ 27 ዓመት ሙሉ ከህዝብ ጋር የሚለፋው መከላከያ ላይ ህወሃት የፈፀመው ክህደት ለመግለፅ የሚከብድ ነው ያሉት ደግሞ ሌላኛው አስተያየት ሰጪ አቶ ገብረማሪያም ግዴይ ናቸው።
ወንበዴው ቡድን የትግራይን ህዝብ እንደማይወክል በተግባር እንደታየ የገለጹት ነዋሪው፤ አሁን በክልሉ ሰላምና ፀጥታን ለማስፈንና ልማቱን ለማስቀጠል የጥፋት ቡድኑን ለህግ በማቅረቡ ላይ መረባረብ እንደሚገባም አመልክተዋል።
አቶ ሃይለማሪም ገብረመድህን በበኩላቸው በኦሮሚያ ክልልም ሆነ በአዳማ ያለነው የትግራይ ተወላጆች ከለውጡ በፊትም ሆነ ከለውጡ ወዲህ በተፈጠረው ሁኔታ አልተጨቆንም፣ አልተገፋንም ብለዋል።
ይሄ የሆነው መንግስት ስለጠበቃቸው ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ በገዳ ስርዓት ላይ የታነፀና አቃፍነቱን በተግባር በማስመስከሩ እንደሆነ ተናግረዋል።
መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር ዘመቻ አጥፊዎችን ለፍርድ በማቅረብ የትግራይ ህዝብ ወደ ልማት ፊቱን እንዲመልስ ማስቻል አለበት ብለዋል።
መንግስት ያደረገው ህግን የማስከበር ስራ በተለይም ህዝቡ እንዳይጎዳ በትዕግስትና ብልሃት በተሞላበት እርምጃ መውሰዱ የሚያስመሰግነው መሆኑን የገለጹት ደግሞ አቶ አያለው አብረሃ ናቸው።
የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አዳማ ጽሕፈት ቤት ሃላፊ አቶ አለማየሁ ቱሉ ለትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ድጋፍ የማድረግ ተግባር ተወላጆቹም ሆነ ሁላችንም አጠናክረን መቀጠል አለበን ብለዋል።
ጁንታው መሰረተ ልማትን በተለይ መንገድ፣ ውሃ፣ መብራትና ለአርሶ አደሩ የግብርና ግብዓት ከማቅረብ ይልቅ ለጦርነት ኮንክሪት ምሽግ ማዘጋጀት፣ የጦር መሳሪያ መሸመት፣ የጥፋት ሃይሎችን በየቦታው ማስታጠቅና ህዝቦችን ማጋጨት ዋና ስራው አድርጎ እንደነበረ አስታውሰዋል።
ወንጀለኞቹ ለህግ እንዲቀርቡ ሁላችንም ለመንግስት ድጋፍ ማድረግ አለብን ያሉት አቶ አለማየሁ ለሀገሪቱ ሰላም፣ ልማትና ዕድገት በትብብር መስራት እንደሚገባም አመልክተዋል።