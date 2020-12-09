የገንዘብ ሚኒስቴር አገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው ለኢኮኖሚው ዕድገት አስተዋፅኦ ማድረጉን ገለጸ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 30/2013 (ኢዜአ) በመንግሥት የተወሰደው አገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ለኢኮኖሚው ዕድገት አስተዋፅኦ ማድረጉን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታወቀ።
ኢኮኖሚው የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመቋቋም የ6 ነጥብ 1 በመቶ ዕድገት ማስመዝገቡም ተገልጿል።
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የገቢ፣ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የገንዘብ ሚኒስቴርና የተጠሪ ተቋማቱን የ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም አድምጧል።
የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ባቀረቡት ሪፖርት፤ መንግሥት በወሰዳቸው አገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ እርምጃዎች የታክስና የወጪ ንግድ ገቢ ማደግና ኢኮኖሚያዊ መነቃቃት ታይቷል።
በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ከወጪ ንግድ 769 ነጥብ 9 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን ጠቅሰው፤ ካለፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር በ46 ነጥብ 9 ሚሊዮን ዶላር መጨመሩን ገልጸዋል።
“ከታክስና ታክስ ካልሆኑ ገቢዎች 75 ነጥብ 1 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ተችሏል” ያሉት ዶክተር ኢዮብ፤ ከ2012 በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር 14 ነጥብ 3 በመቶ ዕድገት ማሳየቱን ተናግረዋል።
የኤክሳይዝ ታክስ፣ የጉምሩክ ቀረጥና የታክስ ማበረታቻ ማሻሻያ መደረጉ ከታክስ የሚሰበሰበውን ገቢ በተወሰነ ደረጃ እንዲጨምር ማድረጉን ጠቁመዋል።
የታክስ ማበረታቻ አሰጣጥ ከጠቅላላ የአገር ውስጥ ምርት ድርሻው 7 በመቶ ደርሶ እንደነበር ገልጸው፤ “በተደረገው ማሻሻያ ወደ 5 በመቶ ዝቅ እንዲል በማድረግ 5 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር ማዳን ተችሏል” ብለዋል።
ዶክተር ኢዮብ በሪፖርታቸው የኢኮኖሚ ትብብርን ያነሱ ሲሆን በሩብ ዓመቱ ከልማት አጋሮች በብድርና ዕርዳታ ለማግኘት ከታቀደው 485 ነጥብ 8 ሚሊዮን ዶላር 474 ነጥብ 6 ሚሊዮን ዶላር ማግኘት መቻሉን አስታውቀዋል።
የገቢ፣ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ያየሽኝ ተስፋይሁን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ያደጉ አገሮችን ኢኮኖሚ በፈተነበት ወቅት ‘የአገራችን ኢኮኖሚ ዕድገት ማሳየቱ የሚበረታታ ነው’ ብለዋል።
በቀጣይ ሊጠናከሩና ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ ጉዳዮች ላይ ኮሚቴው አቅጣጫ ሰጥቷል።
የመንግሥት ግዥ ንብረት አስተዳደር ግዥ በሚፈጽምበት ወቅት የሚታዩ ችግሮችን በመፍታት የግዥና ክፍያ አሠራር ሕግን ተከትሎ መሆን እንዳለበት ኮሚቴው አሳስቧል።
የዋጋ ግሽበት በኅብረተሰቡ ላይ እያሳደረ ያለውን ጫና በመረዳት ሚኒስቴሩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ችግሩን የማቃለል ሥራ እንዲሰራም እንዲሁ።
የዋጋ ግሽበትን አስመልክቶ የሚወጡ የመጠን መረጃዎች በተናበበ መልኩ መሆን እንዳለባቸውም ኮሚቴው አስገንዝቧል።
የመንግሥት የልማት ድርጅቶችን ወደ ግል ለማዞር እየተሰሩ ያሉ የቅድመ ዝግጅት ተግባራት ሕዝቡ በግልፅ እንዲገነዘባቸው ማድረግ እንደሚያስፈልግ ሰብሳቢዋ ጠቁመዋል።
ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ በመንግሥት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን አፈጻጸም መከታተልና መደገፍ እንዲሁም ያሉባቸውን ችግሮች ማቃለል እንደሚጠበቅበትም ወይዘሮ ያየሽኝ አሳስበዋል።