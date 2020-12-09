ስድሰተኛው ዙር የቤተሰብ ተኮር የኑሮ ሁኔታ ስታቲስቲክስ ጥናት ለማካሄድ ዝግጅት እየተደረገ ነው

ህዳር 30 / 2013 (ኢዜአ ) የመሰረታዊ አገልግሎት ተደራሽነትና ድህነት መለኪያ መረጃ ለማግኘት የሚረዳ የቤተሰብ ተኮር የኑሮ ሁኔታ ስታቲስቲክስ ጥናት ለማካሄድ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጄንሲ ገለጸ።
ስድስተኛ ዙር የቤተሰብ ተኮር የኑሮ ሁኔታ መረጃ ሰብሳቢዎች ለአንድ ወር የተዘጋጀ የሚቆየው ስልጠና ዛሬ በቢሾፍቱ ከተማ ተጀምሯል።
መንግስት በሀገሪቱ ድህነት በመቀነስ የህዝቡን ደህንነት ለማሻሻል በሚያደርጋቸው ተከታታይ ጥረቶች ሁሉ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ዋንኛው የመረጃ አቅራቢ አካል ነው።
ኤጄንሲውም በየጊዜው ከሚሰበስባቸው የመረጃ ዓይነቶች ውስጥ የቤተሰብ ተኮር የኑሮ ሁኔታ ጥናት አንዱ እንደሆነ ተመልክቷል።
ይህ ጥናት ከ1988 አንስቶ በየአምስት ዓመቱ እንደሚከናወንና ዘንድሮው ደግሞ ለስድስተኛ ጊዜ እንደሆነ ኤጀንሲው ገልጿል።
ከጥር 1 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ለአንድ ዓመት በሚካሄደው በዚሁ ጥናት ባለፉት ስድስት ወራት የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መከናወኑንና የመጨረሻው መሰናዶ ደግሞ የሰው ሃይል ስልጠና ዛሬ ተጀምሯል።
የኤጄንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ይገዙ ቢራቱ በስልጠናው መድረክ እንዳሉት የቤተሰብ ተኮር የኑሮ ሁኔታ የመረጃ አሰባሰብና አቅርቦት በዘርፉ ከሚቀርቡት መረጃዎች ሁሉ መሰረታዊው ነው።
በአሁኑ የቤተሰብ ተኮር የኑሮ ሁኔታ ስታቲስቲክስ ጥናት እንደ ከዚህ ቀደሞቹ ጥናቶች የመሰረታዊ አገልግሎት ተደራሽነትን ለማወቅ የሚረዳ መረጃ ብቻ ሳይሆን የድህነት መለኪያ መረጃ የሚገኝበት ነው ብለዋል።
ይህም በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚከናወኑት መንግስታዊ ተግባራት፣ በሚወጡት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ግብዓት የሚሆን ጠቃሚ መረጃ የሚገኝበት መሆኑን አስረድተዋል።
መረጃው የዋጋ ግሽበት መጠንን፣ የሀገር ሀብት ስሌትን፣ የ2063 የአፍሪካ የልማት ግብን፣ ዘላቂ የልማት ግብ እንዲሁም ሀገሪቱን ከቀጠናውና ሌሎች የአለም ሀገራት ደረጃ ለማስቀመጥ የሚረዳ ጠቃሚ መረጃ እንደሚሰበሰብበትም አመልክተዋል።
የአሁኑ ጥናት የሚካሄደው ከንግድ ውጭ ያሉ የቤተሰብ ፍጆታ፣ ወጪ እና የአገልግሎት ተደራሽነት መረጃ የሚገኝበት የቤተሰብ የኑሮ ሁኔታ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በኤጄንሲው የቢዚነስ ስታቲስቲክስ ዳይሬክተርና የጥናቱ የቴክኒክ አስተባባሪ አቶ ዘላለም ሃይለጊዮርጊስ ናቸው።
በስድስተኛው ዙር ጥናት በሀገሪቱ 2 ሺህ 88 የቆጠራ ቦታዎችና 37 ሺህ 584 ቤተሰቦች በናሙናነት ተደራሽ እንደሚሆኑ ተገልጿል።
ለዚህም 400 መረጃ ሰብሳቢዎች፣ ጥራት ተቆጣጣሪዎችና አረጋጋጮች የሚሳተፉበት እንደሆነ ተመልክቷል።