የሀዋሳ ሞያሌ ፍጥነት መንገድ የሁለቱን አገራት ግንኙነት እንደሚያጠናክር ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድና ፕሬዚዳንት አሁሩ ኬኒያታ ገለጹ

ህዳር 30/2013 (ኢዜአ) አዲሱ የሀዋሳ ሞያሌ ፍጥነት መንገድ የሁለቱን አገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት በንግድ፣ በቀጠናዊ ትስስር እንዲሁም በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ረገድ በማጠናከር ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድና ፕሬዚዳንት አሁሩ ኬኒያታ ገለጹ።
ዛሬ የሃዋሳ ሞያሌ የፍጥነት መንገድ በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድና በኬኒያው ፕሬዚዳንት አሁሩ ኬኒያታ ተመርቆ ለአገልግሎት በቅቷል።
በዚህ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድና ፕሬዚዳንት አሁሩ ኬኒያታ ከሞያሌ ነዋሪዎች ጋር ተወያይተዋል።
በውይይታቸውም አሁን ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት የሆነው መንገድ የሁለቱን አገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት በንግድ፣ በቀጠናዊ ትስስር እንዲሁም በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ማደግ ረገድ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት ገልጸዋል።
መሪዎቹ አክለውም በአገራቱ ድንበሮች ላይ በግለሰቦች አማከኝነት የሚሰናዱ የግጭት አጀንዳዎችን ህብረተሰቡ በማክሸፍ ለቀጠናው ሰላም መረጋገጥ የበኩሉን መወጣት እንዳለበት አመለክተዋል።
ሰላምን በማስፈን ረገድ የሁለቱም አገራት ባለስልጣናት ያለመታከት እንደሚሰሩም መግለጻቸውን ኢዜአ ከኬኒያ ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት ያገኘው መረጃ ያመለክታል።