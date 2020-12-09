ከይስሙላ ፌዴራሊዝም ተላቀን ወደ ትክክለኛው ፌዴራሊዝም ተሸጋግረን ቀኑን ማክበራችን ደስታ ፈጥሮልናል – የአገር ሽማግሌዎች

አዲስ አበባ፣ ህዳር 30/2013 (ኢዜአ) “የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀንን ከይስሙላ ፌዴራሊዝም ተላቀን ወደ ትክክለኛው ፌዴራሊዝም ተሸጋግረን ማክበራችን ደስታ ፈጥሮልናል” ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው የበዓሉ ተሳታፊ የአገር ሽማግሌዎች ገለጹ።
15ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በተለያዩ ሁነቶች ሲከበር ቆይቶ ትናንት በወዳጅንት ፓርክ በተከናወነ የማጠቃለያ ዝግጅት ተጠናቋል።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የዝግጅቱ ተሳታፊ የአገር ሽማግሌዎች እንደገለጹት፤ በኢትዮጵያ የይስሙላ ፌዴራሊዝምና የሞግዚት አስተዳዳር በመተግበሩ ምክንያት ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ሕገ መንግስታዊ መብታቸውን በትክከል አለመጠቀማቸውን አንስተዋል።
የሶማሌ ሕዝብ የአገር ሽማግሌ ገራድ ኩልምዬ ገራድ መሀመድ የሶማሌ ሕዝብ በሕገ መንግስቱ የተቀመጠውን ራስን በራስ የማስተዳደር መብት መጠቀም የጀመረው ከለውጡ በኋላ መሆኑን ተናግረዋል።
ክልሉ ቀደም ሲል በይስሙላ ፌዴራሊዝምና በሞግዚት አስተዳደር ሲመራ መቆየቱን ጠቁመው፤ “ሞግዚቶቹ በክልሉ ሕዝብ ላይ ከፍተኛ ጭቆና ሲያደርሱ በመቆየታቸው ክልሉ ከለውጡ በፊት በነበሩት 27 ዓመታት ሠላም እንዲርቀው አድርጓል” ብለዋል።
ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በትክክል እንዲተገበር የሚጠይቁትን ጽንፈኛና ጠባብ እየተባሉ ይፈረጁ እንደነበር አስታውሰዋል።
“አሁን ራሳችን በመረጥናቸው ልጆች እየተመራን ነው” ብለዋል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ሕዝብ የአገር ሽማግሌ አቶ ወርቁ ሊበን በበኩላቸው የክልሉ ሕዝብ መብቱን እንዳይጠይቅ በፖለቲካ መዋቅር ጭምር የታፈነ እንደነበር ገልጸዋል።
ሕዝቡ በክልሉ ሀብት የበይ ተመልካች ሆኖ መቆየቱን አስታውሰው፤ “ክልሉን የሚያስተዳድረው ፓርቲ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ከአጋርነት ወደ ሙሉ ተሳታፊነት በመቀየሩ መብታችንን ያለገደብ እንድንጠይቅ አድርጎናል” ብለዋል።
የሲዳማ ሕዝብ አባገዳ አቶ አለሙ አደመ በበኩላቸው “ከለውጡ በፊት በነበሩ 27 ዓመታት እርስ በርሳችን እንዳንስማማና አንድነታችን እንዲፈርስ ተሰርቷል” ብለዋል።የዘንድሮው የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን አንድነትን ለማጠናከር በሚያስችል መልኩ መከበሩን ገልጸዋል።