የህወሃት ጁንታ ተላላኪ በሆነው ኦነግ ሸኔ ላይ የማያዳግም እርምጃ እየተወሰደበት ነው — አቶ ጌታቸው ባልቻ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 30/2013 (ኢዜአ) መንግሥት የህወሃት ጁንታ ተላላኪ በሆነው ኦነግ ሸኔ ላይ ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር የማያዳግም እርምጃ እየወሰደበት እንደሚገኝ የኦሮሚያ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ሃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ ገለጹ።
አቶ ጌታቸው ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የኦሮሞ ህዝብ የህውሃት ጁንታ ተላላኪ የሆነውን ኦነግ ሸኔን በማጋለጥ መንግሥት እየወሰደ ያለውን እርምጃ እየደገፈ ነው።
ህዝቡ በሁሉም የኦሮሚያ አካባቢ ለመከላካያ ሰራዊት ያለውን ድጋፍ ወንጀለኞችን በማጋለጥ እያሳየ መሆኑንና በህዝብ መሐል የሚገኙ የኦነግ ሸኔ አባላትን በመከታተል ለጸጥታ አካላት ያቀረበ መሆኑን ነው የገለጹት።
በኦሮሞ ባህል ያጠፋ ግለሰብ ራሱን እንዲያርም በቅድሚያ ጊዜና ምክር እንደሚሰጠው የጠቆሙት አቶ ጌታቸው፤ በምክር አልመለስ ያለውን ቅጣት እንደሚጥልበት ተናግረዋል።
በዚህም “አብዛኛው የኦነግ ሸኔ አባላት እጃቸውን ሰጥተዋል፤ ሰላማዊ መንገድን እምቢ ባሉት ላይ ደግሞ የማያዳግም እርምጃ እየተወሰደ ነው” ብለዋል።
ህዝቡ በከተማ ሆነው ኦነግ ሸኔን በሎጂስቲክ፤ በመረጃና በገንዘብ የሚደግፉ ሃይሎችን እያጋለጠ እንደሚገኝና ቡድኑ በክልሉ በሚኖሩ ሌሎች ብሔሮችን ለማጋጨት የሚያደርገውን እንቅስቃሴም በመግታት ረገድ ሰፊ ሚና መጫወቱን ነው ያስታወቁት።
“በአሁኑ ወቅትም በቡድኑ ላይ በተወሰደ የማያዳግም እርምጃ በሁሉም የኦሮሚ ክልል አካባቢዎች ሰላም እየሰፈነ ነው” በማለት ተናግረዋል።
“በቅርቡም የኦነግ ሸኔ ሙሉ በሙሉ በማስወገድና የህግ የበላይነትን በማስፈን ወደ ልማት ለመመለስ ወጥ ዘመቻ እያከናወነ ይገኛል” ሲሉ ሃላፊው አቶ ጌታቸው ባልቻ ገልጸዋል።