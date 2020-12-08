አዲስ አበባ፤ ህዳር 29/2013(ኢዜአ) ዓለም አቀፍ ተቋማት በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ መንግስት የዘረጋውን አሰራር መከተል እንዳለባቸው ተገለጸ።
መንግስት በትግራይ ክልል ለተቸገሩ ወገኖች የሰብአዊ ድጋፍ እያደረገ መሆኑም ተመልክቷል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ፍሰት ሴክሬቴሪያት በአዲስ አበባ መቀመጫቸውን ላደረጉ የውጭ መገናኛ ብዙሃን በትግራይ ክልል ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል።
የብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ዜጎችና ድጋፉ በምን አይነት መልኩ ተደራሽ እንደሚሆን ገለጻ አድርገዋል።
ኢትዮጵያ ያላት የሰብአዊ ድጋፍ መርህ ለዜጎች የሚደረጉ ድጋፎች መንግስት የሚመራውና የሚያስተባብረው ሌሎች አጋሮች በትብብር የሚሰሩበት ማዕቀፍ ነው ብለዋል።
በትግራይ ክልል የሚደረገው የሰብአዊ ድጋፍም በዚሁ መርህ ላይ የተመሰረተና ሁሉም አካል ይሄን ሊረዱት እንደሚገባ ገልጸዋል።
መንግስት ሰብአዊ ድጋፍ ለሚያደርጉ ተቋማት ወታደራዊ ጥበቃና እጀባ እንደሚደረግላቸውና በሚደረግላቸው ጥበቃ አማካኝነት ድጋፍቸውን ማድረስ ይችላሉ ብለዋል።
የሕግ ማስከበር እርምጃው ከመጠናቀቁ በፊትም በትግራይ ክልል ለሚገኙ ወገኖች ሰብአዊ ድጋፍ ማድረግ መጀመሩን አስታውሰዋል።
በአሁኑ ሰአት በማዕከላዊ፣ በደቡብና በምዕራብ ትግራይ አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሚገኝና እነዚህን አካባቢዎች እንደ ማዕከላት በመጠቀም ድጋፍ ያልተዳረሰባቸው ቦታዎች ድጋፍ የማድረግ ስራ እንደሚከናወንም ነው ኮሚሽነሩ ያስረዱት።
ስንዴ፣ የምግብ ዘይት፣ የጥራጥሬ እህሎችና አልሚ ምግቦች እንዲሁም ምግብ ነክ ያልሆኑ ለዜጎቹ እየተሰጠ መሆኑን አመልክተዋል።
በትግራይ ክልል ምን ያህል ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ ያስፈልጋል? እና የድጋፉ ስርጭትና ምን ያህል የምግብ ማሰራጫ ማዕከላት አሉ? የሚለው ጉዳይ በክልሉ በተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር በትብብር እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ፍሰት ሴክሬተሪያት ቃል አቀባይ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በበኩላቸው በትግራይ ክልል የሕግ ማስከበር እርምጃው ተጠናቆ ወንጀለኞችን የማደን፣ የመልሶ ግንባታና የተጎዱ ዜጎችን መልሶ የማቋቋም ምእራፍ ላይ መደረሱን ገልጸዋል።
ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር የተደረሰው ስምምነት በትግራይ ክልል የሚከናወነው የሰብአዊ ድጋፍ በመንግስት አስተባባሪነት የሚመራና ድርጅቱ መንቀሳቀስ ያለበት በዚሁ አሰራር መሰረት እንደሆነም አብራርተዋል።
ዓለም አቀፍ ተቋማት ድጋፍ ማድረግ የሚችሉት መንግስት ከስጋት ነጻ ናቸው ብሎ ለይቶ ፈቃድ ከሰጠ በኋላ እንደሆነና ይሄም ድጋፍ የሚያደርግ ማንኛውም አካል ሊያውቀውና ሊያከብረው የሚገባ መሆኑን ገልጸዋል።
በትግራይ ክልል ተፈጽመዋል ለሚባሉ ድርጊቶች ገለልተኛ አካል ምርመራ ያድርግ የሚለውን ሀሳብ መንግሥት እንደማይቀበለውና አገሪቷ በራሷ አቅም የተከሰቱ ጉዳዮችን የማጣራትና የመመርመር አቅም እንዳላትም አምባሳደር ሬድዋን አብራርተዋል።
መንግሥት ይፋ በሚያደርግባቸው ምርመራዎች ላይ ችግር አለ የሚል አካል በምክንያታዊነት ላይ ተመስርቶ ሐሳቡን ማቅረብ ይችላልም ብለዋል።
በሕግ የሚፈለጉ “የህወሓት ጁንታዎች” ያሉበት ቦታ ተለይቶ እንደሚታወቅና ተይዘው ለፍትሕ እንደሚቀርቡም አረጋግጠዋል።