ኮሚሽኑ በሊበን ወረዳ ያስገነባው የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋም ለአገልግሎት በቃ

ነገሌ፣ ህዳር 29/2013 (ኢዜአ ) የኦሮሚያ ክልል አርብቶ አደር ኮሚሽን በጉጂ ዞን ሊበን ወረዳ በ5 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር ወጭ ያስገነባው የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋም ትላንት ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀመረ፡፡
መንግስት ለአርብቶ አደሩ የመጠጥ ውሃ ተደራሽ ለማድረግ ትኩረት እንደሰጠ በምረቃ ስነ ስርአቱ ላይ ተመልክቷል።
የጉጂ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደለ ኡዶ በወቅቱ እንደገለጹት የመጠጥ ውሃ ተቋሙ 120 ሜትር ስፋትና 4 ሜትር ጥልቀት ያለው ግድብ ተገንብቶለታል።
ግደቡ 75 ሺህ ሜትር ኪዩብ የዝናብ ውሀ በመያዝ ለአርብቶ አደሩ ክረምት ከበጋ አገልግሎት እንደሚሰጥ አመላክተዋል።
በግድቡ 19 ሺህ 641 የቤተሰብ አባላት የመጠጥ ውሃ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ አመልክተዋል።
አርብቶ አደሩ ለሚያረባቸው እንስሳትም የመጠጥ ወሀ አቅርቦት ችግር የሚፈታ እንደሆነም ተናግረዋል።
የኦሮሚያ ክልል አርብቶ አደር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምክትል ቢሮ ኅላፊ አቶ መሀመድ ጂሎ ለአርብቶ አደሩ የመጠጥ ውሃ ተደራሽ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በዞኑ አጋ ወዩና ጉሚ ኤልደሎ ወረዳዎች በ17 ሚሊዮን ብር ተጨማሪ የመጠጥ ውሃ ተቋማት ለመገንባት የቦታ መረጣና የጨረታ ሂደት መጠናቀቁን ጠቁመዋል፡፡
በዘላቂ ሰላምና ልማት ፍትሀዊ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ አርብቶ አደሩ አካባቢውን ሀገር ለማፍረስ ከሚንቀሳቀሱ የጥፋት ሀይሎች እንዲጠብቅ ኮሚሽነሩ አሳስበዋል፡፡
በዞኑ ሊበን ወረዳ የሲሚንቶ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ጠዴቻ ዋሪዋ በጋ ሲመጣ አካባቢያቸውን ጥለው ውሃ ፍላጋ ከቦታ ቦታ የሚያደርጉትን ዝውውር በምሬት አውስተዋል፡፡
በተገነባው ግድብ የመጠጥ ውሃ ችግራቸው በመፈታቱ መደሰታቸውን የገለጹት አቶ ጠዴቻ ከግደቡ በሚያገኙት ውሃ አሳ የማርባት ፍላጎት ያደረባቸው መሆኑንም ተናግረዋል።
“የግድቡ ግንባታ ስራ በመሀል በተቋረጠ ጊዜ ተስፋ ቆርጨ ነበር ” ያሉት ደግሞ የቀበሌው ነዋሪ አቶ ቀነአ ኑራ ናቸው።
ግድቡ ግንባታው ተጠናቆ ለአገልግሎት በመብቃቱ መደሰታቸውን በመግለጽ መንግስት የአርብቶ አደሩን ችግር ለማቃለል ለሰጠው ትኩረት አመስግነዋል።
የመጠጥ ውሃ ግድቡ በደለል እንዳይሞላ አስፈላጊውን እንክብካቤ እንደሚያደርጉ ነዋሪዎቹ አስታውቀዋል ።