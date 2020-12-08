በኮሮና ክስተት የተቋረጡ የተለያዩ የስፖርት ውድድሮችን ለማስጀመር ዝግጅት ተደርጓል… ደቡብ ክልል ስፖርት ኮሚሽን

ሐዋሳ፤ህዳር 29/2013 (ኢዜአ) በኮሮና ክስተት የተቋረጡ የተለያዩ የስፖርት ውድድሮችን ለማስጀመር ዝግጅት መደረጉን የደቡብ ክልል ስፖርት ኮሚሽን አስታወቀ።
በኮሚሽኑ ስር የሚገኙ 19 የስፖርት ፌዴሬሽኖች ያካሄዱትን ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤ አጠናቀዋል።
በኮሚሽኑ የስፖርት አደረጃጀቶችና ፋሲሊቲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሞገስ ወንበሬ እንደገለጹት በኮሮና ክስተት ተቋርጠው የነበሩ የውሹ፣ ባድሜንተን፣ ዳርት፣ ቼዝ፣ ጠረጴዛ ቴኒስ፣ ውሀ ዋና፣ ክብደት ማንሳትና መሰል የስፖርት ውድድሮችን ለማስጀመር ዝግጅት ተደርጓል።
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየተከላከሉ ንክኪ የማይበዛባቸው የስፖርት ዓይነቶቹን ወደ ውድድር ለመመለስ ዝግጅቶች መደረጋቸውን ተናግረዋል።
በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ስፖርታዊ እንቅቃሴዎች በመዳከማቸው ማዘውተሪያ ስፍራዎች ለተለያዩ ግልጋሎቶች እንዲውሉ ተደርገው መቆየታቸውንም አስታውሰዋል።
ውድድር ለማካሄድና ስፖርተኞችን ለማፍለቅ ልምምዶችንና የአካል ብቃት የሚሠሩባቸው ነባር የማዘውተሪያ ስፊራዎችን የማጽዳት፣ የመጠገንና አስፈላጊ ግብአቶችን በማሟላት ዝግጁ የማድረግ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን አስታወቀዋል።
“በኮሮና ቫይረስ ክስተት ምክንያት በሁሉም የስፖርት ዓይነት ከልምምድ እስከ ውድድር በመቋረጡ የስፖርቱ ማህበረሰብ ሲቸገር ቆይቷል” ያሉት ደግሞ የክልሉ የቼዝ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ዮሐንስ መኮንን ናቸው።
የተረሱ የማዘውተሪያ ስፍራዎችን ለማደራጀት፣ ጉዳት የደረሰባቸውን ለመጠገንና ለማደስ የተሰጠው ትኩረት የሚያነሳሳና ተገቢነት ያለው መሆኑን ገልጸዋል።
ዜጎች በሚፈልጉት የስፖርት ዓይነት ተሳትፎ በማድረግ በአካልና በስነ ልቦና የጎለበቱ እንዲሆኑ የሚያደርግ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የቼዝ ስፖርተኞችን በብዛት ለማፍራት በትምህርት ቤቶች ውድድር ለመጀመር እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።
የደቡብ ኦሞ ዞን ቅርጫት ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት መምህር ሲሳይ ከተማ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተጽዕኖ ምክንያት የማዘውተሪያ ስፍራ ጉዳይ ትኩረት ተነፍጎት መቆየቱን አመልክተዋል።
በዞኑ በተለያዩ ወረዳዎች ከማህበረሰቡ ጋር ቀርቦ በመነጋገር ሜዳዎችን የማስተካከልና ወጣቶች አቅማቸውን አውጥተው እንዲጠቀሙ ለማድረግ ጥረቶች መጀመራቸውን ገልጸዋል።
ስፖርት ጤናማ ማህበረሰብ ለመፍጠር ያለው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ኮሮናን እየተከላከሉ ስፖርታዊ ውድድሮች ለመጀመር ስፖርተኞችን የማሰባሰብና የማሰልጠን ሂደት ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የሻካ ዞን የባህል ስፖርት ፌዴሬሽን ተወካይ ሀገረ ዳሳለኝ በበኩላቸው ስፖርት ወጣቱን ከአልባሌ ቦታ ከመከላከል ባለፈ በአዕምሮና በአካል ዳብሮ እንዲያድግ የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል።
የባህል ስፖርት የየአከባቢውን ቱባ ባህል ከማሳየት በላይ ንክኪዎች ስለሚበዙበት ወደ ውድድር ለመመለስ በማህበረሰቡ ዘንድ ግንዛቤ የማሳደግ ሥራ እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።