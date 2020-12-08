በትግራይ ክልል በህወሓት ቡድን ጉዳት የደረሰባቸውን የትምህርት ተቋማት ለማሟላት ለጊዜው 50 ሚሊዮን ብር ተመድቧል

አዲስ አበባ፤ ህዳር 29/2013(ኢዜአ) በትግራይ ክልል በጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ጉዳት የደረሰባቸውን የትምህርት ተቋማት ለማሟላት ለጊዜው 50 ሚሊዮን ብር መመደቡን ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
በክልሉ ትምህርት ለማስጀመር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደርና የጸጥታ አካላት ጋር በቅርበት እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል።
የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ሚሊዮን ማቲዮስ፤ በክልሉ መደበኛ ትምህርት ለማስጀመር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከጊዜያዊ አስተዳደሩና የፀጥታ መዋቅሩ ጋር በቅርበት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ትምህርት ቤቶችን ለመክፈት የተመቻቸ ሁኔታና አስተማማኝ ሰላም ሲፈጠር የመማር ማስተማር ሂደት እንደሚጀመርም አስረድተዋል።
ለክልሉ የተመደበው የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል (ማስክ) ትምህርት ቤቶች ከመከፈታቸው አስቀድሞ የሚሰራጭ መሆኑንም ገልጸዋል።
በጽንፈኛው የህወሓት ቡድን በክልሉ ጉዳት የደረሰባቸውን የትምህርት ተቋማት ለማሟላት ለጊዜው 50 ሚሊዮን ብር መመደቡንም ሚኒስትር ዴኤታው ገልጸዋል።
የማሟያ ድጋፉ እንደ ሁኔታው ሊጨምር እንደሚችልም ጠቁመዋል።
ሚኒስቴሩ በክልሉ ከተማሪዎች የምገባ መርሃ ግብር ጋር የሚነሱትን የአቅርቦት ችግሮች ለመፍታት ድጋፍ ያደርጋልም ብለዋል።