ሰራዊቱ ላሳየው ወደር የለሽ ጀግንነት የላቀ ክብርና ምስጋና አቀርባለሁ – ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ

አዲስ አበባ፣ ሕዳር 29/2013 (ኢዜአ) የመከላከያ ሰራዊታችን ላሳየው ወደር የለሽ ጀግንነት የላቀ ምስጋናና ክብር እንደሚገባው ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለጹ።
15ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ማጠቃለያ ዝግጅት በወዳጅነት አደባባይ እየተካሄደ ይገኛል።
በዝግጅቱ የታደሙት የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ባስተላለፉት መልዕክት የመከላከያ ሰራዊት በህግ ማስከበር ዘመቻው ላስመዘገበው ስኬት ምስጋና አቅርበዋል።
ለተሰጠው በሳል አመራርና መከላከያ ሰራዊቱ ላሳየው ወደር የለሽ ጀግንነንት የላቀ ምስጋናና ክብር አቅርበዋል።
“በተለይም በንጹሃን ላይ ጉዳት ሳይደርስ ለፈጸመው ገድል እንኳን ደስ አለን ለማለት እወዳለሁ” ብለዋል።
ህዝቡም ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በከሃዲ ሃይሉ ለደረሰው ጥፋት፣ በሰሜን ዕዝ ላይ ለተፈጸመው ክህደት የተሰማቸውን ጥልቅ ሃዘን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ ለዓለም በርካታ ቅርስን ያበረከተች ታላቅ አገር መሆኗን ገልጸው፤ በልጆቿ ትጋትና በመሪዎቿ አርቆ አሳቢነት ዓለም አቀፍ ተቋማት መስራች አገር መሆኗን አስታውሰዋል።
“በዚያኑ ያህልም የቆምንባቸውን ምሰሶዎች ጭምር ገዝግዘው የሚጥሉ ክፉ አጋጣሚዎችን በእኛው በራሳችን ፈጥረናል” ያሉት ፕሬዚዳንቷ፤ “አንዳችን በአንዳችን ላይ ግፍ ፈጽመናል” ብለዋል።
ለአብነትም ንብረት መውደም፣ ዜጎች በገዛ አገራቸው እንዲፈናቀሉ፣ እንዲፈሩና እንዲሰጉ መሆናቸውን አንስተዋል።
“ኢትዮጵያውያን መጥፎ የሚባሉ የታሪክ አጋጣሚዎችን ተሻግረናል፤ በርካታ ውጣ ውረዶችን አልፈናል” በማለት ገልጸው፤ ይህ ሊሆን የቻለው ከብዙ ኪሳራ በኋላ እንደሆነ መዘንጋት እንደሌለበት አስገንዝበዋል።
ባለፉት ሳምንታት የደረሰው የከሃዲዎች ጥቃት ከውጭ ጠላት የመጣ አለመሆኑን ገልጸው፤ የፈሰሰው የኢትዮጵያውያን ደም በሃዘን ላይ ሃዘን መሆኑን ተናግረዋል።
ለዚህ ሁኔታ አገሪቱን እየዳረገ ያለው ችግር በገጠመ ጊዜ ቆም ብሎ ከሁኔታው አለመመርመር እንደሆነም ገልጸዋል።
የ15ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በስኬት እንዲከበር አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላትና ተሳትፎ ላደረጉ ሁሉ የምስጋና ዕውቅናና ሽልማት ተሰጥቷል።