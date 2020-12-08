በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች የመቆጣጠሩ ሥራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ፖሊስ አሰታወቀ

ሐረር፣ ህዳር 29 /2013(ኢዜአ) በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በጥፋት ተላላኪዎች የተሸሸጉ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች የመቆጣጠሩ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ፖሊስ አሰታወቀ።
የዞኑ ፖሊስ መምሪያ የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ዲቪዥን ሐላፊ ኢንስፔክተር ቶሎሳ ጎሹ ዛሬ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በአካባቢው ህግ ለማስከበር እየተካሄደ ባለው እንቅስቃሴ በርካታ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ሥር እየዋሉ ይገኛል።
ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ለአንድ ወር በተካሄደው እንቅስቃሴ 453 ሽጉጦች፣31 ክላሽንኮቭ እና ሁለት ” አርፒጂ” ጠብመንጃዎች እንዲሁም 86 ቦንቦች ማግኘት መቻሉን ተናግረዋል።
በተጨማሪም 3 ሺህ 329 ተተኳሽ ጥይቶች፣ ሶስት የጦር ሜዳ መነጽሮች፣ ሁለተ ፀረ ተሽከርካሪ ፈንጂዎች ፣ “ጂ ፒ ኤስ” እና ኮምፒተሮች ጨምሮ ሌሎችም ለጥፋት ተልዕኮ የተዘጋጁ ቁሳቁሶች በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን አስታውቀዋል።
በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የተገኙት እነዚህ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎችና ቁሳቁሶች በህብረተሰቡ ጥቆማ ቤት ለቤትና ተሽከርካሪዎች ላይ በተደረገ ፍተሻ መሆኑንም ኢንስፔክተር ቶሎሳ አስረድተዋል።
ከዚህ ጋር በተያያዘ የተጠረጠሩ 473 ግለሰቦች በቁጥጥር ሥር እንደዋሉ አመልክተው ህገ ወጦችን ለመቆጣጠር እየተካሄደ ባለው እንቅስቃሴ ከፌዴራል እስከ ኦሮሚያ ክልል፣ ዞኑና ወረዳዎች ድረስ በየደረጃው የሚገኙ የጸጥታ አካላት ፣ አመራር አካላትና ህብረተሰቡ መሳተፋቸውን ገልጸዋል።
ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች የመቆጣጠር ሥራው ተጠናክሮ መቀጠሉን ያመለከቱት ኢንስፔክተሩ የጁንታው ህወሃት ተላላኪ የሆነውን ኦነግ ሸኔ በህግ ለማስቀጣትም እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በተመሳሳይ በዞኑ ህገ ወጥ የገንዘብ እና የሰዎች ዝውውር እንዳይከሰት የተቀናጀ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በዞኑ ከዚህ ቀደምም በተደረገ ህግ የማስከበር ዘመቻ 103 ሽጉጦች፣ 7 ክላሽንኮቭ ጠብመንጃዎች፣ የጦር ሜዳ መነጽሮችና ሌሎችም ቁሳቁሶች በቁጥጥር ሥር መዋላቸውም ተመልክቷል።