በመተከል ዞን የቀረበላቸውን የሰላም ጥሪ ባልተቀበሉ የጥፋት ቡድን አባላት ላይ እርምጃ መውሰድ ተጀመረ

አሶሳ፣ ሕዳር 29/2013 (ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን የሚንቀሳቀሱ የህወሃት ጁንታ የጥፋት ተልዕኮ አስፈጻሚዎች በአንድ ሳምንት እጃቸውን እንዲሰጡ የቀረበውን ጥሪ ባለመቀበላቸው የማያዳግም እርምጃ መወሰድ መጀመሩን የክልሉ መንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት አስታወቀ፡፡
የጽሕፈት ቤቱ ሃላፊ አቶ መለሰ በየነ ዛሬ ለኢዜአ እንዳስታወቁት፤ የክልሉ መንግስት በመተከል ዞን የሚንቀሳቀሱ የህወሃት ጁንታ ተላላኪዎች ትጥቅ ፈትተው በሰላም እጃቸውን እንዲሰጡ የተሰጣቸው የአንድ ሳምንት ጊዜ ትናንት ተጠናቋል፡፡
ይሄንን ጥሪ ተቀብሎ ለጸጥታ ሃይሉ እጁን የሰጠ እንደሌለ የገለጹት ሃላፊው፤ የተሰጠው ጊዜ በመጠናቀቁ የክልሉ መንግስት በጥፋት ቡድን አስፈጻሚዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ መጀመሩን አመልክተዋል፡፡
“የህወሃት የጥፋት ቡድን አጥፍቶ ጠፊ ነው” ያሉት አቶ መለሰ፤ “ጥሪው በቀረበበት ሳምንት ጭምር የቡድኑ ተላላኪዎች በዞኑ አንዳንድ አካባቢዎች ጥቃት ለመፈጸም ሞክረዋል” ሲሉ ገልጸዋል፡፡
የአገር መከላከያ ሠራዊት፣ የክልሉ ጸረ-ሽምቅ እና ልዩ ሃይል እንዲሁም ሚሊሻ ከወትሮው በተለየ ተቀናጅተው በዞኑ የሚገኙ የጥፋት ቡድኑ አስፈጻሚዎች የጁንታውን እጣፈንታ እንዲያገኙ የማያዳግም እርምጃው እየወሰዱ እንደሚገኙም አስረድተዋል፡፡
“በዛሬው እለት ብቻ ከ23 በላይ የጥፋት ቡድን አባላት በዞኑ ዳንጉር ወረዳ እርምጃ ተወስዶባቸዋል” ያሉት አቶ መለሰ፤ የጥፋት ቡድኑ ተላላኪዎችን ሙሉ ለሙሉ ለመደምሰስ የተጀመረው ህግን የማስከበር ዘመቻ በተቻለ ፍጥነት በአጭር ጊዜ ይጠናቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተናግረዋል።
“የህወሃት ጁንታ ባለፉት 27 ዓመታት በአገሪቱ አጠቃላይ ሂደት ውስጥ ደባ ሲፈጽም ነበር” ብለው፤ የመተከል ዞንም የጥፋት ተልዕኮው ማስፈጸሚያ ሲያደርገው መቆየቱን ጠቁመዋል።
የጥፋት ቡድኑ ተላላኪዎች ሰብል ለመስብሰብ በሚወጡ ሰዎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም እየሞከሩ እንደሆነ ጠቁመው፤ ህብረተሰቡ ከጸጥታ ሃይሉ ጋር በመቀናጀትና ሰብሉን በመሰብሰብ አላስፈላጊ መስዋዕትነት እንዲያስቀር አስገንዝበዋል።
በጥፋት ቡድኑ ተላላኪዎች ድርጊት ሳይሸበር ከመቼውም ጊዜ በላይ ተደራጅቶ ራሱንና አካባቢውን መጠበቅ እንዳለበትም አቶ መለሰ አስገንዝበዋል፡፡
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