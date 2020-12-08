የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከ26 ሺህ በላይ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ሊገነባ ነው

አዲስ አበባ፣ ህዳር 29/2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የግንባታና ዲዛይን ኤጀንሲ በ2013 በጀት አመት ከ26 ሺህ በላይ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለመገንባት መዘጋጀቱን አስታወቀ።
ኤጀንሲው በበጀት ዓመቱ በዕቅድ የያዛቸውን ተግባራት አስመልክቶ ከተቋሙ ሰራተኞች ጋር ውይይት አካሂዷል፡፡
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ አያሌው እንደገለጹት፤ ኤጀንሲው በበጀት አመቱ 26 ሺህ 80 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በተሟላ ዲዛይን እና ጥራቱን በጠበቀ መሰረተ ልማት ለመገንባት ዝግጅቱን አጠናቋል።
ኤጀንሲው በዚህ አመት ሙሉ አቅሙን ተጠቅሞ ወደ ስራ በመግባቱ ነባር ፕሮጀክቶች ላይ ያሉ ግድፈቶችን ለይቶ ማውጣት መቻሉን ተናግረዋል።
“የዲዛይን አለመሟላትና የውል አስተዳደር ዋነኛ ችግር እንደነበርም መለየት ተችሏል” ብለዋል።
የተጠናቀቁ በርካታ ግንባታዎች የመሰረተ ልማት ስላልተሟላላቸው ለነዋሪው ማስረከብ እንዳልተቻለም ገልጸዋል።
ባለፉት ሶስት ወራት በነበረው የዝግጅት ምዕራፍ ሰራተኞችን የማደራጀት፣ ግብአቶችን የማሟላት እንዲሁም የአቅም መገንቢያ ስልጠና ሲሰጥ መቆየቱን አቶ ቴዎድሮስ አስታውሰዋል።
በዚህም ተቋሙ እቅዱን ለማሳካት የሚያስችል አቅም መገንባቱን አብራርተዋል።
ኤጀንሲው አገራዊ ሪፎርሙን ተከትሎ በ2013 ዓ.ም በአዲስ መልክ ወደ ስራ የገባ መሆኑ ተነግሯል።