ተቋማት በጸረ-ሙስና ትግሉ ላይ ያላቸው ተሳትፎ ሊያድግ ይገባል-ኮሚሽኑ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 29/2013 (ኢዜአ) ተቋማት በጸረ-ሙስና ትግሉ ላይ ያላቸውን ተሳትፎ ማሳደግ ከቻሉ ለሚመዘገበው ውጤት ያለው ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን የፌዴራል ስነ-ምግባርና የጸረ-ሙስና ኮሚሽን አስታውቋል፡፡
ኮሚሽኑ የተቋማት ተሳትፎ ለሙስና ትግል ያለውን አስፈላጊነት የገለጸው በዓለም ለ17ኛ በኢትዮጵያ ለ16ኛ ጊዜ የፀረ-ሙስና ቀንን ባከበረበት ወቅት ነው።
በመላ ሀገሪቱ እየተከናወነ ያለው የመንግስት ሰራተኞች የሀብት ምዝገባ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ በዚሁ ወቅት የተገለጸ ሲሆን በዓሉ ታህሳስ 30 ቀን 2013 ዓ.ም ይጠናቀቃል ተብሏል።
የፌዴራል ስነ-ምግባርና የጸረ-ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ጸጋ አራጌ እንደገለጹት ኢትዮጵያ ሙስናን ለመታገል በያዘችው ትግል የተቋማት ተነሳሽነትና ተሳትፎ ማደግ አለበት።
በቅርቡ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለቤት አልባ ቤቶችን በራስ ተነሳሽነት መርምሮ ማግኘቱ ለተቋማዊ የሙስና ትግል አስተዋጽኦ ማድረጉን ኮሚሽነሩ በምሳሌነት አንስተዋል።
ሌሎች ተቋማትም ባላቸው መዋቅር በመጠቀምና በተነሳሽነት በመሳተፍ ለሙስና ትግሉ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ነው የጠየቁት።
ለትግሉ እውን መሆን በአዲስ አበባና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ስር ለሚገኙ እስከ ወረዳ ለተደራጁ ተቋማት የሙስና እና ስነ-ምግባር መከታተያ አሰራር መዘርጋቱን አስታውቀዋል።
በኮሚሽኑ የለውጥ ስራ አመራርና አቅም ግንባታ ዳይሬክተር አቶ አዳነ መለሰ እንዳሉት ለሙስና ትግሉ እውን መሆን በየተቋማቱ የፀረ-ሙስናና ስነ-ምግባር ክፍል እንዲኖር እየተደረገ ነው።
በቀጣይም በማምረቻ፣ በአገልግሎት መስጫና በትምህርት ተቋማት የሙስና ትግል ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እንደሚኖሩ ተናግረዋል።
ዓለም አቀፍ ፀረ-ሙስና ቀን “የትውልድ ስነ ምግባር ግንባታን በጠንካራ ዲሲፕሊን በመምራት ሌብነትና ብልሹ አሰራርን በመታገል የብልጽግና ጉዟችንን እናፋጥናለን” በሚል መሪ ሃሳብ ተከብሯል።