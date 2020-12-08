የጅማ ከተማ አስተዳደር ለአካል ጉዳተኞች ምቹ የመስሪያ ቦታ ድጋፍ አደረገ

ጅማ፣ ህዳር 29 /2013 (ኢዜአ) የጅማ ከተማ አስተዳደር ለአካል ጉዳተኞች ምቹ የመኖሪያና መስሪያ አካባቢን ለመፍጠር እንዲያግዝ አንድ ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ።
የአካል ጉዳተኞች ቀን በኦሮሚያ ደረጃ ለ19 ጊዜ በጅማ ከተማ ተከብሯል።
የከተማዋ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ቲጃኔ ናስር እንደገለጹት፤ አስተዳደሩ ለአካል ጉዳተኞች ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር እየሰራ ነው፡፡
ለዚህም አገልግሎት የሚውል ማዕከል ለመገንባት አንድ ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ለከተማው ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ማስረከቡን ተናግረዋል።
ለማዕከሉ ግንባታም ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንም ጠቁመዋል፡፡
የጅማ ከተማ አካል ጉዳተኞች ማህበር ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ዘሪሁን ትርፌ በበኩላቸው አስተዳደሩ በሰጣቸው ቦታ ላይ የሚገነባው ማዕከል ችግራቸውን ለማቃለል እንደሚያግዝ ተናግረዋል፡፡
ማዕከሉ የገቢ ማስገኛ፣ የሙያ ስልጠና ፣አካል ጉዳተኞችን ያማከለ መዝናኛ ፣የመረጃና የቢሮ አገልግሎትን በማካተት ለመገንባት ማቀዳቸውን ገልጸዋል፡፡
የኦሮሚያ ሰራተኛና ማህበራዊ ዋስትና ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ጀሚላ ሲብሩ እንደገለጹት፤ አካል ጉዳተኝነት በተለያዩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሮ አደጋዎች ሊደርስ የሚችል ነው፡፡
“በመሆኑም ሁላችንም ለአካል ጉዳተኞች ምቹ ሁኔታን በመፍጠር የዜግነት ግዴታችንን መወጣት ይገባናል” ብለዋል፡፡
በተሰጠው ቦታ ላይ ለአካል ጉዳተኞች አገልግሎት የሚውል ማዕከል ግንባታ ለማካሄድ ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል።
አስተዳደሩ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ወይዘሮ ጀሚላ ጠይቀዋል፡፡
ላለፉት አስር ዓመታት የአካል ጉዳተኞች ማዕከል ለመገንባት የሚሆን ቦታ ሲጠይቁ ቆይተው አሁን በማግኘታቸው መደሰታቸውን የገለጹት ደግሞ የከተማ ነዋሪ የሆኑት የአካል ጉዳተኛ አቶ ኤፍሬም አየለ ናቸው፡፡
ሌላዋ አካል ጉዳተኛ ወይዘሮ ቀመሪያ አባራያ በበኩላቸው፤የአካል ጉዳተኞች ቀን ዘንድሮ ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢ ከመጡት የኀብረተሰብ ክፍሎች ጋር በማክበራቸው ለመተዋወቅና ልምድ ለመለዋወጥ እንዳገዛቸው ተናግረዋል፡፡
በጅማ ከተማም የአካል ጉዳተኞችን ማዕከል ለመገንባት የሚያስችል ቦታ ቢሰጥም ለሥራው ጠንከራ አመራር ማዋቀር እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል፡፡
”ለአካል ጉዳተኞች አካታች፣ ምቹና ዘላቂ የተሻለ ዓለም በድህረ ኮቪድ- 19 እንገንባ” መሪ ሀሳብ በኦሮሚያ ክልል ደረጃ ለአንድ ሳምንት በጅማ ከተማ በፓራ ኦሎምፒክ ውድድር ሲከበር የቆየው የአካል ጉዳተኞች ቀን ትናንት ተጠናቋል፡፡