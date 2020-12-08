በክልሉ ግብር ከፋዮች ያቀረቡትን 209 ሃሰተኛ ደረሰኝ መርምሮ ውድቅ በማድረግ ከ134 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰብ ተቻለ

ባህርዳር፣ ህዳር 29 /2013 (ኢዜአ) ግብር ከፋዮች ያቀረቡትን 209 ሃሰተኛ ደረሰኞች በባለሙያዎች መርምሮ ውድቅ በማድረግ ከ134 ሚሊዮን ብር በላይ የተጭበረበረ የመንግስት ገቢ እንዲከፈል ማድረግ መቻሉን የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ገለጸ።
በቢሮው የግብር እቅድና ጥናት የስራ ሂደት ሃላፊ አቶ አትንኩት በላይ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ በክልሉ ጠንካራና ታማኝ ግብር ከፋይ ማህበረሰብ ለመፍጠር በየደረጃው የማስተማርና ግንዛቤ የመፍጠር ስራ እየተከናወነ ነው።
የግብር አሰባሰቡን በቴክኖሎጂ እንዲታገዝ ከማድረግ ባለፈም ግብር ስወራና ማጭበርበርን ለመከላከል በተደረገው ጥረት ባለፉት ወራት 267 ግብር ከፋዮች ጥፋተኛ ሆነው መገኘታቸውን አስረድተዋል።
ህገ ወጥ ደረሰኝ መጠቀም፣ የተጨማሪ እሴት ታክስ ደረሰኝ አለመቁረጥ፣ ገቢን አሳንሶ ማሳወቅ፣ ወጪን ማብዛትና ግብር ማጭበርበር የፈጸሟቸው ጥፋቶች መሆናቸውን ሃላፊው አመላክተዋል።
ግለሰቦቹን በፈጸሙት ጥፋት ልክ በህግ ለመጠየቅ ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሚገኝም ተናግረዋል።
“58 ግብር ከፋዮች ደግሞ ያጭበረበሩትን 8 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ለመንግስት ገቢ በማድረግ ጉዳያቸው በህግና አስተዳደራዊ ጉዳይ ታይቶ እንዲቀጡ ተደርጓል” ብለዋል።
የግብር ስወራና ማጭበርበርን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀው፤ ግብር መሰወር ሀገርን የመዝረፍ ወንጀል በመሆኑ ግብር ከፋዩ ህብረተሰብ ይህንን በመገንዘብ በሰራውና ባገኘው ገቢ ልክ የሚጠበቅበትን ግብር መክፈል እንዳለበት አስገንዝበዋል።