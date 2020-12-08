በሀገራችን ለሚታየው የሰላም እጦት ዋነኛ ምክንያቱ የሃይማኖት እሴቶቻችንን ለትውልድ ማስተላለፍ ባለመቻላችን ነው- የሀይማኖት አባቶች

አዲስ አበባ፣ ህዳር 29/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ለሚታየው የሰላም እጦት ዋነኛ ምክንያቱ የሃይማኖት እሴቶቻችንን ለትውልድ ማስተላለፍ ባለመቻላችን ነው ሲሉ የሀይማኖት አባቶች ገለጹ።
የሃይማኖት ተቋማት ጉባዔ ከአራዳ ከፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ፅህፈት ቤት ጋር በመተባበር ለሃይማኖት ተቋማትና ለወረዳ የሰላም ጉባዔ አባላት ስልጠና ሰጥቷል።
የክፍለ ከተማው የሃይማኖት ተቋማት ጉባዔ አባል አቶ ሽሰማ ሙሃመድ በሃገራችን ለሚታየው የሰላም እጦት ዋነኛ ምክንያቱ ትክክለኛ የሆኑትን የሃይማኖት እሴቶቻችንን ለትውልድ ማስተላለፍ ባለመቻላችን ነው ብለዋል።
ሰዎች “በአንተ ላይ እንዲሆንብህ የማትፈልገውን ነገር በሌሎች ላይ አታድርግ” የሚለውን የፈጣሪ ትዕዛዝ መከተል እንዳለባቸውም ጠቁመዋል።
ሰላምን በዘላቂነት ማረጋገጥ የሚቻለው መርሁን ሁሉም ሰው ሲከተለውና የእምነት አባቶች ለምዕመኖቻቸው በሁሉም መልክ አርአያ መሆን ሲችሉ ነው ብለዋል።
የደብረ ጺዮን ቅዱስ ኡራዔል ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ካህን ቄስ ደረጀ አበበ በበኩላቸው አሁን ለሚታየው የሰላም እጦት መንስዔዎች “አለመደማመጥ፣ ራስ ወዳድ መሆንና ከእኔ ሌላ ማንም አይኑር” የሚሉት አስተሳሰቦች ናቸው ብለዋል።
ችግሮቹን ለመፍታት ከመንግስት ባለፈ የሃይማኖት አባቶች ሚናቸውን በአግባቡ መወጣት እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል።
የሃይማኖት አባቶች የሚያስተማሩትን በመኖርና ለትውልዱ አርአያ መሆን እንዳለባቸውም ሊቀ ካሀን ደረጀ አክለዋል።
የክፍለ ከተማው የሃይማኖት ተቋማት ዋና ጸሃፊ ወንጌላዊ ሲሳይ ገዳ እንዳሉት የሃገርን ዘላቂ ሰላም ለማስጠበቅ የእምነት አባቶች ለተከታዮቻቸው ማስተማር አለባቸው።
ወጣቶች ኢትዮጵያዊ በሆነ ማንነት እንዲያድጉና ለሃገራቸው ሰላም የበኩላቸውን እንዲወጡ መከባበር፣ መተሳሰብ፣ መረዳዳትና አብሮነትን በተለይ ከሃይማኖት አባቶች ሊማሩ ይገባል ብለዋል።
የሃይማኖት አባቶች ለተከታዮቻቸው መልካም ቃላትንና ትዕዛዛትን በማስተላለፍ ለሃገሩ የሚቆረቆርና ለእውነት የሚቆም ትውልድ ለመፍጠር የድርሻቸውን መወጣት ይኖርባቸዋልም ነው ያሉት።