የምርት ገበያ ባለሥልጣን አሠራር ሊፈተሽ ይገባል – – የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች

አዲስ አበባ ህዳር 28/2013 (ኢዜአ) የአገሪቱን የውጭ ንግድ ለማስፋት ከምርት ገበያ ባለሥልጣን ጋር በተያያዘ የሚነሱ ችግሮችን መፍታት እንደሚገባ የክልል ርዕሳነ-መስተዳድሮች ጠየቁ።
የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከክልል ርዕሰ መስተዳድሮችና የዘርፉ ተወካዮች ጋር በውጭ ንግድ ችግሮችና መፍትሄዎች የተመለከተ ውይይት ዛሬ አድርጓል።
በውይይቱ ርዕሰ መስተዳድሮቹ በክልላቸው የሚስተዋሉ ችግሮችን በማውጣት ዘርፉን ሊያጠናክሩ ያስችላሉ ያሏቸውን የመፍትሄ ሐሳቦች አቅርበዋል።
የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው የውጭ ንግድን ለማጠናከር ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶችን በጥራትና በብዛት ማሻሻል ይገባል ብለዋል።
ትናንሽ የእርሻ መሬት ያላቸው አርሶ አደሮችን ሊጠቅሙ የሚችሉ በውጭ ንግድ የተሰማሩ ባለሃብቶችን በስፋት የመሳብ ሥራ ሊጠናከር ይገባልም ብለዋል።
የሚመሩት ክልል እስካሁን የጀመራቸውን ሥራዎች አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸው የፌዴራል መንግሥቱም ድጋፉን እንዲያጠናክር ጠይቀዋል።
በተለይም ደግሞ ከምርት ገበያ ባለሥልጣን ጋር የሚነሱትን ቅሬታዎች በቅጡ በማጤን ለችግሩ ሁነኛ መፍትሄ ማፈላለግ ይገባል ነው ያሉት።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር በበኩላቸው፣ የውጭ ንግድ ሥራውን ውጤታማ ለማድረግ የብድር አቅርቦት መስፋት ያስፈልጋል ብለዋል።
በግንባታ ላይ ያሉትን የደረቅ ወደብ አገልግሎቶች በፍጥነት ወደ ሥራ እንዲገቡ በማድረግ አላስፈላጊ ወጭን መቀነስና አሰራርን ማሳለጥ እንደሚገባም አንስተዋል።
ወደ ጎረቤት አገራት በሕገ-ወጥ መልኩ የሚወጡትን የእንስሳት ኃብት ለመቆጣጠር ሕጋዊ የግብይት ሥርዓት ሊጠናከር ይገባልም ብለዋል።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ እንዳሉትም የንግድ ሥርዓቱ አምራቹንና አርብቶ አደሩን ከግምት ያስገባ ሊሆን ይገባዋል።
በክልሉ የምርት አቅርቦትን በጥራት ለማስፋት እየተሰራ መሆኑን ገልጸው፤ በፌዴራል በኩል የውጭ ንግድ የተመለከቱ የሕግ ማዕቀፎች ሊታዩ ይገባል ብለዋል።
በተለይም የንግድ ፈቃድ አወጣጥ ሥርዓት ዳግም ሊታይ ይገባዋል ነው ያሉት።
ዘርፉ በውድድር የተሞላ እንዲሆን ማድረግ፣ የብድር አቅርቦት ማስፋትና፣ ለውጭ ንግድ አስፈላጊ የሆኑ የሎጂስቲክ አቅርቦት መሟላት እንዳለባቸውም ተናግረዋል።
የኅብረት ሥራዎች አደረጃጀትና አስተዳደራቸው እንዲሁም የሚቀርብላቸው የፋይናንስ ድጋፍ በተመለከተ የሚደነግጉ ሕጎች ላይ መሻሻል እንደሚያስፈልግም ጠቅሰዋል።
የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል በበኩላቸው፣ የውጭ ንግድ ሥራን ለማጠናከር የተለያዩ አዎንታዊ እርምጃዎች መወሰዳቸውን ተናግረዋል።
በተለይም ከብድር አቅርቦት ጋር በተያያዘ ሚኒስቴሩ አቅርቦቱን በስፋት እያመቻቸ እንደሆነና ነገር ግን ብድሩን በአግባቡ በመጠቀም ረገድ ክፍተት መኖሩን ገልጸዋል።
ከመሰረተ ልማት ጋር በተያያዘ ችግሮችን ለመፍታት በርካታ ጥረቶች መደረጋቸውን ገልጸው፤ ከምርት ገበያም ጋር ተያይዞ የሚነሱት ችግሮች የዘርፉ ተዋናዮች በመብዛታቸው ነው ብለዋል።
ያም ሆኖ በክልል ርዕሳነ-መስተዳድሮቹ የተነሱትን ሐሳቦች በግብዓትነት እንወስደዋለን ብለዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ የኢኮኖሚ አማካሪ አምባሳደር ግርማ ብሩ የክልል አስተዳደሮች አሁን ላይ ለውጭ ንግድ ያሏቸውን አቅም ማወቅና መለየት አለባቸው ብለዋል።
ጎን ለጎንም በውጭ ንግድ ዘርፍ የተሰማሩ ባለሃብቶች በተሰማሩባቸው ሴክተሮች ላይ የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች በዝርዝር መለየትና መፍትሄም መሰንዘር እንደሚገባ ጠቁመዋል።
ክልሎቹ በዚሁ ጉዳይ ላይ ከዘርፉ ተዋናዮች ጋር በቅርቡ ውይይት እንዲያደርጉና ለችግሮቹ መፍትሄም እንዲያቀርቡ አምባሳደር ግርማ ብሩ ጥሪ አቅርበዋል።