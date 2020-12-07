በመንግስት ትምህርት ቤቶች የገጽ ለገጽ ትምህርት መስጠት ጀመሩ

አዲስ አበባ ህዳር 28/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ የመንግስት ትምህርት ቤቶች የኮሮናቫይረስ መከላከያ መመሪያዎችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ የገጽ ለገጽ ትምህርት መስጠት ጀመሩ።
የ2013 ዓ.ም የገጽ ለገጽ ትምህርት መማር የጀመሩት በከተማዋ ሁሉም ክፍለ ከተሞች ከ5ኛ ክፍል ጀምሮ ያሉ ተማሪዎች ናቸው።
ኢዜአ የትምህርት አጀማመሩን አስመልክቶ በወይዘሮ ቀለመወርቅ ትምህርት ቤት በመገኘት ምልከታ አድርጓል።
በትምህርት ቤቱ በተዘጋጀው የትምህርት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ ተማሪዎች፣ መምህርን ፣ የተማሪ ወላጅ ተወካዮችና የአራዳ ክፍለ ከተማ የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።
የአረዳ ክፍለ ከተማ ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ ዶክተር ሃና የሽንጉስ በእዚህ ወቅት እንዳሉት በኮቪድ-19 ምክንያት የተቋረጠውን ትምህርት ለማስቀጠል “ትምህርት በቤቴ” በሚል መርሃ ግብር ውጤታማ ሥራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል።
ዛሬ የተጀመረው የ2013 ዓ.ም የመማር ማስተማር ሥራም ኮቪድ-19ን ለመከላከል የትምህርትና የጤና ሚኒስቴር ባስቀመጡት አቅጣጫ መሰረት እንደሚካሄድ አመልክተዋል።
ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ከመምጣታቸው አስቀድሞ መማሪያ ክፍሎችን በጸረ ተህዋሲያን የመርጨትና ሌሎች የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከያ ዘዴዎች ሲተገበሩ መቆየታቸውን ተናግረዋል።
ዶክተር ሃና እዳሉት ትምህርት ቤቶች ኮሮናቫይረስን ለመከላከል ከቅድመ ዝግጅት ሥራዎች በተጨማሪ ለተማሪዎች የደንብ ልብስና ሌሎች የትምህርት ግብዓቶችን በማቅረብ ድጋፍ አድርገዋል።
ይህ ተግባር በቀጣይም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
የወይዘሮ ቀለመወርቅ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አብቹ ሂርጳ በበኩላቸው ትምህርት ለማስጀመር አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል።
በትምህርት ቤቱ ኮሮናቫይረስን ለመከላከል የሚያስችሉ ቁሳቁሶች መሟላታቸውንና ማንኛውም ሰው ሙቀቱ እየተለካ ወደ ትምህረት ቤቱ ቅጥር ግቢ እንደሚገባም ገልፀዋል።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የትምህርት ቤቱ ተማሪዎችም ትምህረት በመጀመሩ መደሰታቸውን ገልጸዋል።
ትምህርታቸውን ለኮሮናቫይረስ ተገቢውን ጥንቃቄ እያደረጉ ለመከታተል መዘጋጀታቸውንም ገልጸዋል።