አዲስ አበባ፣ ህዳር 27/2013 (ኢዜአ) መከላከያ ሰራዊት ጋር በመጠጋት ከጁንታው ታጣቂ ሃይል ህይወቱን ያተረፈው የከባድ መኪና ሾፌር
ከባህር ዳር ከተማ የኮካ ምርት ጭኖ አክሱም ከተማ ለማድረስ ማልዶ የተነሳው የከባድ መኪና ሾፌር ጉዞውን ቀጥሏል።
መዳረሻውን እያሰበ የገሰገሰው ሾፌር ሲጓዝ ውሎ አዳሩ ሽራሮ ከተማ ላይ ሆነ። በነጋታው ማልዶ ለመነሳት ሲል ብዙም ሳያመሽ ወደ ማረፊያው አምርቶ ጎኑን አሳረፈ።
የኮካ ምርት የጫነው ጎልማሳው ሾፌር እስካለም ደምሴ ጋደም እንዳለ ብዙም ሳይቆይ ሽራሮ ተረበሸች፣ በግራ በቀኝ፣ ከፊት ከኋላ የሚሰማው ነገር ሁሉ ተኩስ ብቻ ሆነ።
የከባድ መሳሪያው ነጎድጓዳማ ድምፅና አስጨናቂው ፍንዳታ እንደረበሸው አይኑን ሳይከድን ሌሊቱ ተጋመሰ።
አሁን ላይ ተኩሱ ጋብ ብሏል፤ በጭንቀት ተሸብቦ ያደረው የሽራሮ ሰማይ ንጋት ላይ ለጎህ ብርሃን ለቆ ታታሪው ሾፌር ባደረባት ጠባብ ስፍራ ፀሎቱን አድርሶ መኪናውን አስነስቶ ከተማዋን ለቋት ወጣ።
እስካለም ጉዞውን ቀጥሎ የዛሬ መዳረሻው አዲዳሮ በምትባል አነስተኛ ከተማ ላይ ሆነ። የትግራይ ከተሞች ውጥረት ነግሶባቸዋል፣ ዙሪያ ገባው ሁሉ አስፈርቷል፣ የህወሃት ቡድን ታጣቂዎች እንቅስቃሴ በእንግድነት ለተገኘው እስካለም ደምሴ ይቅርና ለነዋሪዎችም አስፈርቷል።
እስካለም ደምሴ በዚህች አነስተኛ ከተማ ራሱን ሰወር አድርጎ በጥንቃቄ እየዋለ እያደረ ሁለት ቀናትን አስቆጠረ።
ከሁለት ቀናት የአዲዳሮ ቆይታ በኋላ ግን “ፈራ ተባ እያለ” ወደ መዳረሻው አክሱም ከተማ በፍጥነት ገሰገሰ።
እስካለም በፍርሃት ውስጥ ሆኖ በጠመዝማዛው መንገድ አቆራርጦ አክሱም ከተማ ያደረሰውን ከባድ ተሽከርካሪ ከጫነው ንብረት ጋር ለሚመለከተው አካል አስረከበ።
ከዚህ በኋላም ቢሆን የእስካለም ህይወት በቅፅበት በወያኔ ሽፍቶች ሊቀጠፍ እንደሚችል ስለተረዳ ህይወቱን ለማትረፍ አወጣ አወረደ።
አሁን መፍትሄው አንድ ነገር ብቻ እንደሆነ ገባው የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ያሉበትን አካባቢ በማማተር ወደ እነርሱ መጠጋትና ነፍሱን ማትረፍ።
የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላትን ለማግኘት ያማተረው እስካለም ተሳክቶለት አገኛቸውና ወደ እነርሱ ተቀላቀለ።
የሰራዊቱ አባላት ሁኔታውን ካጣሩ በኋላ ተቀብለውት የሚበሉትንና የሚጠጡትን ሁሉ አጋሩት፤ ተጨማሪ ልብስም አልብሰውት ውሎ አዳሩ ሁሉ ከእነርሱው ጋር ሆነ።
እስካለም ከሰራዊቱ አባላት ጋር ውሎ አዳሩ ቀጥሎ ቀናቶች እየነጎዱ ቢሆንም በምግብም ይሁን በመጠጥ የተቸገረው አንዳችም ነገር የለም።
“የሰራዊቱ አባላት ከራሳቸው በላይ ለእኔ ደህንነት ይጨነቃሉ” የሚለው ወጣቱ እስካለም ደምሴ “የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፈጣሪ በታች ነፍሴን ታድገውኛል” ይላል።
ነገሮች ተረጋግተው ወደ መጣበት እስከሚመለስ ድረስ እስካለም አሁንም በአክሱም ከተማ ከሰራዊቱ ጋር ቤተሰብ ሆኖ እየኖረ ይገኛል።
“የሀገሬ ኩራት ከሆነው ሰራዊት ጋር ቤተሰብ ሆኘ ምንም ሳይጎድልብኝ እየኖርኩ ቢሆንም ወላጆቼና ዘመድ አዝማድ ቤተሰብ በእኔ መጥፋት ስጋት ውስጥ መሆናቸው አይቀርምና አለሁ በሉልኝ” ሲል በስፍራው ለነበረው የኢዜአ ሪፖርተር መልእክቱን አስተላልፏል።
“በህይወት አለሁ፣ ቤተሰቦቸ እንዳታስቡ፣ በቅርቡ ወደ ባህር ዳር እንደምመለስ ተስፋ አደርጋለሁኝ” ሲልም አክሏል።
ጀግንነት መገለጫው፤ በመልካም ወታደራዊ ሥነ ምግባር የታነጸውና ህዝባዊነትን የሚያስቀድመው የኢፌዴሪ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የህዝብ መድህን ሆኖ ይቀጥላል ብሏል እስካለም።