10ኛው ከተማ አቀፍ የአካል ጉዳተኞችና መስማት የተሳናቸው የስፖርት ፌስቲቫል ተጀመረ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 27/2013 (ኢዜአ) 10ኛው ከተማ አቀፍ የአካል ጉዳተኞችና መስማት የተሳናቸው የስፖርት ፌስቲቫል በአዲስ አበባ በይፋ ተጀምሯል።
የዘንድሮው የአካል ጉዳተኞችና መስማት የተሳናቸው የስፖርት ፌስቲቫል “አካል ጉዳተኞችን ያካተተ ምቹና ዘላቂ የተሻለ ዓለምን በድህረ ኮቪድ እንገንባ” በሚል መሪ ሃሳብ በአዲስ አበባ በይፋ ተጀምሯል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር በላይ ደጀኔ ባደረጉት ንግግር ፌስቲቫሉ በአገር አቀፍ ደረጃ በሚካሄዱ ውድድሮች ምርጥ ተወዳዳሪዎች የሚገኙበት ይሆናል ብለዋል።
በውድድሩ የጤና ሚኒስቴር የኮሮናቫይረስን ለመቆጣጠር ያወጣቸው የጥንቃቄ መመሪያዎች ተፈጻሚ እንደሚሆኑም አረጋግጠዋል።
ኮሚሽኑ ከሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ጋር በጋራ በመሆን አካል ጉዳተኞችን በስነ ልቦና የመደገፍ እንዲሁም የማጠናከር ስራ እያከናወነ መሆኑንም ገልጸዋል።
የአዲስ አበባ አካል ጉዳተኞች ማህበር ፕሬዚዳንት ንጉሴ ግደይ በበኩላቸው ፌስቲቫሉ አካል ጉዳተኞች በየትኛውም ውድድር ላይ ብቁ መሆናቸውን የሚያሳዩበት አጋጣሚ መሆኑን ገልጸዋል።
ማህበረሰቡም ድጋፉን እየሰጠ የተወዳዳሪዎችን ብቃትና ችሎታ የሚመለከትበት እንደሚሆን ያላቸውን እምነት ተናግረዋል።
አካል ጉዳተኞች ምቹ ሁኔታ ከተፈጠረላቸው ማንኛውንም አይነት ሥራ መስራት እንደሚችሉ በተግባር የሚያሳዩበት መድረክ ነው ሲሉም ገልጸዋል።
ከተሳታፊዎች መካከል ያነጋገርናቸው ተወዳዳሪዎች፤ አካል ጉዳተኝነት ከየትኛውም ስራና ውድድር የሚያስቀር አይደለም ብለዋል።
እኛ ብቁ ተወዳዳሪ እንድንሆን የማህበረሰቡ፣ የመንግስትና በተለይ የስፖርት ቤተሰቡ ድጋፍ ያስፈልገናል ሲሉም ተናግረዋል።
በዳግማዊ ምኒሊክ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዛሬ የተጀመረው 10ኛው ከተማ አቀፍ የአካል ጉዳተኞችና መስማት የተሳናቸው የስፖርት ፌስቲቫል ታህሳስ 7 ቀን 2013 ዓ.ም ይጠናቀቃል ተብሏል።