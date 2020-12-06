ጁንታው ያፈረሳቸውን መሰረተ ልማቶች በመገንባት ክልሉን መልሰን እናቋቁማለን- በድሬዳዋ የትግራይ ተወላጆች

ድሬዳዋ፣ ህዳር 27/2013( ኢዜአ) ከሌሎች ኢትዮጵያዊ ወንድሞቻችን ጋር በመሆን በትግራይ ክልል ጁንታው ያፈረሳቸውን መሰረተ ልማቶች በመገንባት ክልሉን መልሰን እናቋቁማለን ሲሉ በድሬዳዋ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች አስታወቁ።
በድሬዳዋ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ዛሬ እየመከሩ ነው።
ከሌሎች ኢትዮጵያዊያን አህት ወንድሞቻቸው ጋር በመሆን ጁንታው በትግራይ ክልል ያፈረሳቸውን መሰረተ ልማቶች በመገንባት ክልሉን መልሰው ለማቋቋም እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል።
መንግስት የትግራይ ክልልን መልሶ ለመገንባትና ነዋሪዎችን ለማቋቋም የሚያከናውናቸው ስራዎች በውጤት እንዲታጀቡ ከመላው የሀገሪቱ ዜጎች ጋር ተቀናጅተው ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል ።
የትግራይ ህዝብ ሀገር አፍራሹን ቡድን አሳልፎ ለህግ ለመስጠት የጀመረውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል ተሳታፊዎቹ ጠይቀዋል።
“ሰላምና ልማት በማረጋገጥ የኢትዮጵያን የብልፅግና ጉዞ ከዳር ለማድረስ ኅላፊነታችንን እንወጣለን” ብለዋል።
የነዋሪዎቹ ውይይት የቀጠለ ሲሆን ሲጠናቀቅ ተሳታፊዎች ለመከላከያ ሰራዊቱ ድጋፍ የደም ልገሳ ስነ ስርአት እንደሚያካሂዱ ከመርሃ ግብሩ ለማወቅ ተችሏል።