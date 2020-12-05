በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች የሴቶች ተሳትፎ የላቀ ነው — የብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ

አዲስ አበባ ህደር 26/2013 (ኢዜአ) ሴቶች በወቅታዊና ሁለንተናዊ አገራዊ ጉዳዮች እያደረጉት ያለው ተሳትፎ የላቀ መሆኑን የብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ አመራሮች ገለጹ።
የብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ በ2013 ዓ.ም ሩብ ዓመት የስራ አፈጻጸሙና በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ከሁሉም ክልሎች ከተውጣጡ የሊጉ አመራሮች ጋር መክሯል።
የሊጉ አመራር አባላት 15ኛውን የብሄር ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓልም አክብረዋል።
የሊጉ ፕሬዚዳንት ወይዘሮ መስከረም መስቀሌ መንግስት የሕግ ማስከበር ተግባሩን በስኬት እንዲያጠናቅቅ ሊጉ በርካታ ተግባራትን ማከናወኑን ገልፀዋል።
የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን እኩይ ተግባር እንዳይሳካ ለማድረግ ከአገር መከላከያ ጎን በመቆም ከ35 ሚሊዮን ብር በላይ ማሰባሰቡን ለአብነት ጠቅሰዋል።
በአዲስ አበባ ከሚገኙ የትግራይ ክልል ተወላጅ የሊጉ አባላት ጋር በመሆን ከከተማ እስከ ክፍለከተማ እንዲሁም በሁሉም ክልሎች የግንዛቤ መድረክ በመፍጠር ሲሰራም ቆይቷል።
ሊጉ መንግስት እያከናወነ በሚገኘው ወንጀለኞችን የማደንና የመልሶ ግንባታ ምዕራፍ የበኩሉን አስተዋጽኦ እየተወጣ እንደሚገኝም ወይዘሮ መስከረም ገልጸዋል።
የብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ሃላፊ ወይዘሮ መስከረም አበበ በበኩላቸው ሊጉ በሁሉም ክልሎችና ከተሞች የአካባቢ ሠላም በማስከበር ስራ ተሰማርቶ መንቀሳቀሱን አንስተዋል።
በዚህም “ሴቶች እንደ አገር በገጠሙን ችግሮች የነቃ ተሳትፎ በማድረግ የላቀ ሚና ሲወጡ ቆይተዋል” ነው ያሉት።
በሩብ ዓመቱ በሊጉ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መስኮች የተከናወኑ ተግባራትን አብራርተዋል።
ኢትዮጵያ በጀመረችው የብልፅግና ጎዳና የተሻለ ስኬት እንድታስመዘግብ ሴት አመራሮች ተሳትፏቸውን በተጠናከረ መልኩ እንደሚያስቀጥሉም አረጋግጠዋል።